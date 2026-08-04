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Обновлен рейтинг WTA: какое место занимает Алена Остапенко перед турниром в Торонто 0 92

Спорт
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Остапенко

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сохранила 29-е место в мировом рейтинге WTA. Уже на этой неделе теннисистка выступит на престижном турнире категории WTA 1000 в Торонто.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный мировой рейтинг. Лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко сохранила 29-е место в одиночном разряде.

На прошлой неделе Остапенко не принимала участия в турнирах, а теперь готовится к выступлению на соревнованиях категории WTA 1000 в Торонто. Этот турнир станет важным этапом подготовки к Открытому чемпионату США.

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая опустилась на шесть позиций и теперь занимает 112-е место.

Ухудшили свои позиции и большинство других латвийских теннисисток. Анастасия Севастова, уже завершившая профессиональную карьеру, опустилась на 307-е место. Беатрисе Зелтиня занимает 430-ю строчку, Сабине Рутлаука — 720-ю, Элза Томасе — 740-ю, Аделина Лачинова — 789-ю, а Камилла Бартоне — 815-ю.

Единственной представительницей Латвии, улучшившей свое положение в рейтинге, стала Диана Марцинкевич. Она поднялась сразу на 12 позиций и теперь занимает 859-е место.

В первой десятке мирового рейтинга значительных изменений не произошло. Лидером остается белорусская теннисистка Арина Соболенко. Следом идут представительница Казахстана Елена Рыбакина, американки Джессика Пегула и Кори Гауфф. Пятую строчку занимает россиянка Мирра Андреева.

Во второй половине первой десятки также произошли небольшие перестановки: чешки Каролина Мухова и Линда Носкова занимают шестое и седьмое места соответственно, восьмой остается полька Ига Швёнтек, на девятое место поднялась украинка Элина Свитолина, а десятку сильнейших замыкает американка Аманда Анисимова.

В парном рейтинге Алена Остапенко также сохранила свои позиции, оставшись на 17-м месте. Дарья Семенистая опустилась на 170-ю строчку, а большинство других латвийских теннисисток также потеряли несколько позиций. Лидером мирового парного рейтинга остается чешка Катерина Синякова.

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#теннис #Латвия #спорт #рейтинг
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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