Латвийская федерация хоккея продлила контракт с главным тренером национальной сборной Харием Витолиньшем еще на один сезон. Под его руководством команда добилась лучших результатов в своей современной истории.

Харий Витолиньш продолжит возглавлять мужскую сборную Латвии по хоккею. Латвийская федерация хоккея объявила о продлении контракта с главным тренером еще на один сезон.

Витолиньш руководит национальной командой с лета 2021 года. Именно при нем сборная добилась исторического успеха, впервые завоевав бронзовые медали чемпионата мира в 2023 году.

Удачным оказался и последний мировой чемпионат. На турнире 2026 года латвийские хоккеисты заняли шестое место — это второй лучший результат в истории выступлений сборной на чемпионатах мира.

За последние годы сборная Латвии закрепилась в числе команд, способных на равных бороться с ведущими хоккейными державами. Продление контракта с тренером говорит о том, что федерация намерена сохранить преемственность и продолжить работу в выбранном направлении.

Президент Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис отметил, что под руководством Витолиньша команда стала более стабильной и конкурентоспособной.

«Под руководством Витолиньша сборная добилась значительных результатов. Команда стала более стабильной, конкурентоспособной и способной бороться с сильнейшими сборными мира. Мы продолжаем начатую работу, чтобы и впредь оставаться среди ведущих команд мира», — заявил Калвитис.

Первым международным турниром нового сезона для латвийской сборной станет Кубок Германии (Deutschland Cup), который пройдет в ноябре.

Главным стартом сезона станет чемпионат мира 2027 года, который пройдет с 14 по 30 мая в немецких Мангейме и Дюссельдорфе. На групповом этапе сборная Латвии встретится с командами Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Австрии, Словении и Украины.