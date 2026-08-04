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Стало известно, почему Порзиньгис не поможет сборной Латвии в августе 0 96

Спорт
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Порзиньгис

Лидер сборной Латвии по баскетболу Кристап Порзиньгис не сыграет в августовских матчах второго этапа квалификации чемпионата мира 2027 года. Его участие не удалось согласовать с новым клубом НБА — «Голден Стэйт Уорриорз».

Мужская сборная Латвии по баскетболу проведет августовские матчи квалификации чемпионата мира 2027 года без одного из своих лидеров. Кристап Порзиньгис не присоединится к национальной команде, сообщает Sportacentrs.com.

По информации издания, причиной стали планы клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз», который не согласовал участие баскетболиста в матчах сборной в период подготовки к новому сезону.

В конце июня Порзиньгис подписал с «Уорриорз» новый двухлетний контракт. После смены клуба приоритетом для команды стала подготовка игрока к старту сезона в НБА.

Прошедший сезон стал для 31-летнего латвийца десятым в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Он начал его в составе «Атланта Хокс», а затем был обменян в «Голден Стэйт Уорриорз».

Всего за сезон Порзиньгис провел 32 матча — 17 за «Хокс» и 15 за «Уорриорз». В среднем за игру он набирал 16,7 очка, делал 5,2 подбора, отдавал 2,5 результативной передачи и выполнял 1,2 блок-шота.

В матчах турнира play-in латвийский центровой записал на свой счет 20 и 11 очков, однако «Уорриорз» проиграли вторую встречу и не смогли пробиться в плей-офф.

Отсутствие Порзиньгиса станет серьезной потерей для сборной Латвии, поскольку он остается одним из ключевых игроков команды. В подобных ситуациях клубы НБА нередко ограничивают участие своих баскетболистов в матчах национальных сборных, особенно перед началом нового сезона.

В августе латвийская команда проведет два матча второго этапа квалификации чемпионата мира. Сначала сборная сыграет на выезде с Хорватией, а затем примет дома команду Израиля.

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#спорт #чемпионат мира #баскетбол #НБА
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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