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За бюстгальтер могут снять с гонки: в Tour de France назревает скандал 1 407

Спорт
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Tour de France

На женской веломногодневке Tour de France может вспыхнуть громкий скандал. Организаторы рассматривают возможность проверять спортсменок на наличие специальных аэродинамических подкладок в спортивных бюстгальтерах, использование которых может привести к дисквалификации.

Несколько профессиональных велокоманд потребовали от организаторов ужесточить контроль за экипировкой участниц. Поводом стали специальные вставки в спортивных бюстгальтерах, которые, как утверждают специалисты, способны снижать сопротивление воздуха и давать спортсменкам преимущество на дистанции.

По данным портала Wieler Flits, бельгийский ученый подсчитал, что такие аэродинамические подкладки позволяют выигрывать около 0,78 секунды на каждом километре. Хотя подобные модификации экипировки запрещены регламентом Международного союза велосипедистов (UCI), на практике соблюдение этого правила практически не контролируется.

Первую масштабную проверку предлагают провести уже во время индивидуальной гонки женского Tour de France. Если инициатива будет поддержана, после финиша спортсменкам придется пройти в отдельное помещение, где судьи проверят их экипировку на наличие запрещенных вставок.

В случае обнаружения подкладок участницам могут грозить не только штрафы, но и дисквалификация.

История с аэродинамическими бюстгальтерами уже вызвала оживленные споры в мире велоспорта. Если проверки действительно начнутся, нынешний Tour de France рискует запомниться не только спортивной борьбой, но и громким скандалом вокруг экипировки спортсменок.

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#спорт #велоспорт
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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