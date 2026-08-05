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Матч Остапенко в Торонто завершился досрочно: латвийка снялась во втором сете 0 24

Спорт
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: теннисистка Остапенко
ФОТО: twitter

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко досрочно завершила выступление на турнире WTA 1000 в Торонто. Во втором круге она отказалась от продолжения матча против китаянки Чжан Шуай после медицинского тайм-аута.

Алена Остапенко не смогла завершить матч второго круга турнира категории WTA 1000 в Торонто против представительницы Китая Чжан Шуай.

Латвийская теннисистка прекратила встречу при счете 0:6, 0:4. Во втором сете после третьего гейма она взяла медицинский тайм-аут, однако вскоре после возобновления игры приняла решение отказаться от продолжения матча.

О причинах снятия с турнира официально пока не сообщается.

Остапенко, занимающая 29-е место в мировом рейтинге, была посеяна под 26-м номером и благодаря этому начала турнир сразу со второго круга. Ее соперница Чжан Шуай, занимающая 57-ю строчку рейтинга WTA, в первом раунде уверенно обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

До этой встречи теннисистки дважды играли друг против друга — в Риме в 2018 году и в Индиан-Уэллсе в 2019-м. Оба раза сильнее была Остапенко.

Турнир в Торонто стал для латвийки первым после Уимблдона, где она дошла до третьего круга. Для Чжан это уже второй североамериканский турнир подряд после выступления в Вашингтоне.

Из-за раннего вылета Остапенко не сможет повторить прошлогодний результат на аналогичном турнире серии WTA 1000, когда дошла до третьего круга. Это также означает потерю части рейтинговых очков, которые ей предстояло защитить.

В третьем круге Чжан Шуай сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и японкой Моэкой Утиямой.

Турнир в Торонто проходит на кортах с хардовым покрытием и является одним из ключевых этапов подготовки к Открытому чемпионату США.

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#теннис #спорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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