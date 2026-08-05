Проект национального футбольного стадиона в Риге продолжает развиваться. Сейчас Латвийская федерация футбола (ЛФФ) считает более перспективным вариантом реконструкцию территории стадиона «Сконто», а не строительство новой арены на Луцавсале.

Окончательное решение пока не принято — федерация ожидает результаты финансово-экономического исследования. При этом ЛФФ рассчитывает завершить проект к 2030 году, сообщил в программе «900 секунд» (ТВ3) генеральный секретарь федерации Артур Гайделс.

По его словам, за два года после подписания соглашения с Рижской думой о развитии территории Луцавсалы ситуация изменилась, и стадион «Сконто» стал реальной альтернативой.

«Сейчас наш фаворит — стадион "Сконто", потому что там уже есть стадион. Там есть инфраструктура, люди уже привыкли, что там проходит футбол».

Гайделс отметил, что Луцавсала обладает большим потенциалом для развития, однако этот вариант потребует значительных вложений в инфраструктуру, транспортную систему и подготовку территории.

Одной из причин изменения приоритетов стало снижение стоимости объекта его владельцами.

«Когда мы начали активно говорить о Луцавсале, владельцы стадиона "Сконто" фактически вдвое снизили свою цену. Благодаря этому стадион "Сконто" вошел в число реальных вариантов».

ЛФФ хотела бы построить стадион вместимостью не менее 15 тысяч зрителей — более чем вдвое больше нынешнего стадиона «Сконто», рассчитанного примерно на 6500 мест.

При этом, по словам Гайделса, речь идет не только о футбольной арене.

«Когда мы говорим о футбольном стадионе, я бы хотел говорить о многофункциональном стадионе, потому что окупить его только за счет футбола невозможно».

Предполагается, что на новом стадионе смогут проходить не только матчи национальной сборной и клубов, но и концерты, культурные и другие массовые мероприятия.

Финансирование проекта ЛФФ рассчитывает обеспечить совместно с УЕФА, ФИФА, государством и самоуправлением.

«Федерации футбола в одиночку очень сложно реализовать проект такого масштаба».

Сейчас продолжается оценка различных сценариев, а ключевым этапом станет завершение финансово-экономического исследования, которое должно определить наиболее целесообразный вариант строительства.

При этом цель федерации остается неизменной.

«Наша стратегия предусматривает, что стадион должен быть построен к 2030 году».

По мнению Гайделса, Латвии необходимо развивать современную спортивную инфраструктуру, чтобы не отставать от соседних стран.