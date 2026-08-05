Южнокорейская бейсбольная лига (KBO) отменила все матчи, запланированные на среду и четверг, из-за экстремальной жары. Решение принято после того, как во время игр зрители начали терять сознание и попадать в больницы с тепловыми ударами.

Южнокорейская бейсбольная лига (KBO) приостановила проведение матчей 5 и 6 августа из-за аномально высокой температуры воздуха, которая в последние дни бьет исторические рекорды.

Страна переживает одну из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений. Только за последнюю неделю температурный рекорд обновлялся трижды, а в воскресенье столбики термометров поднялись до +42,5 градуса.

Решение лиги было принято спустя день после того, как президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал рассматривать аномальную жару как национальное бедствие и поручил властям принять дополнительные меры для защиты населения.

В Сеуле продолжает действовать предупреждение о жаре максимального уровня. Такой режим вводится, когда индекс жары достигает 38 градусов, а температура воздуха прогнозируется на уровне не ниже +39.

В KBO заявили, что проведение матчей невозможно до тех пор, пока не будут приняты дополнительные меры безопасности для игроков, болельщиков и персонала стадионов.

По данным местных СМИ, отменены десять матчей, которые должны были состояться в среду и четверг.

Причиной стали не только погодные условия, но и реальные случаи ухудшения самочувствия зрителей. Во вторник во время игры между SSG Landers и LG Twins в Инчхоне один из болельщиков потерял сознание, предположительно из-за теплового удара. Матч пришлось остановить на девять минут, пока пострадавшего не увезла скорая помощь.

Кроме того, в клубе SSG Landers сообщили, что медицинская помощь во время этого матча потребовалась еще 25 зрителям.

Днем ранее лига уже отменила две игры в Сеуле и Кванджу после аналогичных инцидентов с болельщиками.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, с середины мая по начало августа от последствий жары пострадал 2221 человек. За этот период зарегистрировано около 19 смертей, связанных с экстремально высокой температурой.

Лига уже созвала экстренное заседание с участием представителей клубов и ассоциации игроков, на котором будут обсуждаться дополнительные меры безопасности на случай продолжения аномальной жары.