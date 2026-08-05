Капитан «Ауды» Эдуард Дашкевич после победы над албанским «Динамо Сити» со счетом 1:0 признал, что латвийская команда могла обеспечить себе более комфортное преимущество перед ответным матчем в Тиране.

Футболисты «Ауды» сделали первый шаг к выходу в раунд плей-офф Лиги конференций УЕФА, обыграв в Риге албанский «Динамо Сити» со счетом 1:0. Однако капитан команды Эдуард Дашкевич после игры признался, что рассчитывал на более уверенную победу.

«Хотелось бы победить с разницей в два мяча, но мы победили», — сказал Дашкевич в интервью Латвийскому телевидению после финального свистка.

По его словам, соперник обладает хорошим подбором игроков, однако при правильной игре «Ауда» способна добиться нужного результата и в ответной встрече.

«У них опасная команда, у них есть качество, но если мы будем играть по плану и не будем ничего выдумывать, то и на выезде все будет в порядке, и мы выйдем в следующий раунд», — отметил капитан.

Дашкевич рассказал, что начало матча получилось непростым. В первые 10–15 минут команде было сложно войти в игру, а большое количество свистков арбитра мешало поддерживать высокий темп. Позже «Ауда» завладела инициативой и начала создавать опасные моменты.

Победный гол на 68-й минуте забил Бартелеми Дьедью, который эффектным ударом с лета поразил ворота после передачи Дашкевича.

Сам капитан скромно оценил свой вклад в эпизод.

«Передача была обычной, ничего особенного, а вот удар Дьедью был очень хорош», — сказал он.

Вскоре после пропущенного мяча «Динамо Сити» осталось вдесятером: защитник Фабьян Прендрека получил вторую желтую карточку. Несмотря на численное преимущество, «Ауда» не смогла увеличить счет.

По словам Дашкевича, команда ожидала, что после перерыва соперник начнет уставать, а выход свежих игроков позволит усилить давление.

«Хотелось забить два или три гола, но и так хорошо», — подвел итог капитан.

Ответный матч состоится 13 августа в Тиране. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с проигравшим пары Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и кипрским «Пафосом».