Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Несмотря на скандал: Инфантино сохранил пост главы ФИФА и принес извинения 0 89

Спорт
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино сохранит свой пост, несмотря на разгоревшийся скандал вокруг его идеи продать долю в коммерческих правах чемпионата мира. Такое решение было принято по итогам экстренного заседания руководства ФИФА в марокканском Рабате.

После того как стало известно о планах выставить на продажу акции, связанные с чемпионатом мира, Инфантино столкнулся с жесткой критикой не только извне, но и внутри самой организации. Тем не менее руководство ФИФА единогласно выразило ему поддержку, передает NOS.

Свою поддержку президенту подтвердил и генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрём, хотя ранее в попавшем в СМИ электронном письме он критически высказывался о происходящем.

В официальном заявлении ФИФА также сообщила, что направила национальным футбольным ассоциациям письмо с извинениями за ошибки, допущенные при подготовке инвестиционного проекта. При этом в организации подчеркнули, что не намерены мириться с «нападками на свою репутацию».

Тем временем в УЕФА уже заявили, что после этой истории утратили доверие к Инфантино. Легендарный португальский футболист Луиш Фигу, ныне советник УЕФА, назвал президента ФИФА «одним из самых ненадежных людей», которых ему доводилось встречать в мировом спорте.

Дополнительный резонанс вызвала публикация британской газеты The Times, согласно которой Инфантино якобы предложил провести финал чемпионата мира 2030 года в марокканской Касабланке вместо Испании или Португалии в обмен на политическую поддержку со стороны Марокко в нынешнем кризисе. По данным издания, глава ФИФА рассчитывал получить официальное письменное заявление в свою поддержку.

ФИФА категорически отвергла эту информацию, назвав публикацию The Times не соответствующей действительности.

×
Читайте нас также:
#УЕФА #президент #фифа #извинения #критика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Порзиньгис
Изображение к статье: Остапенко
Изображение к статье: Артур Жагарс
Изображение к статье: Tour de France

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вредно ли постоянно выключать телевизор из розетки?
Дом и сад
Изображение к статье: судебный молоток
В мире
Изображение к статье: Как удалить пень без выкапывания и использования техники
Дом и сад
Изображение к статье: медведь
Наша Латвия
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Даугава
Наша Латвия
Изображение к статье: Вредно ли постоянно выключать телевизор из розетки?
Дом и сад
Изображение к статье: судебный молоток
В мире
Изображение к статье: Как удалить пень без выкапывания и использования техники
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео