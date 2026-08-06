Президент ФИФА Джанни Инфантино сохранит свой пост, несмотря на разгоревшийся скандал вокруг его идеи продать долю в коммерческих правах чемпионата мира. Такое решение было принято по итогам экстренного заседания руководства ФИФА в марокканском Рабате.

После того как стало известно о планах выставить на продажу акции, связанные с чемпионатом мира, Инфантино столкнулся с жесткой критикой не только извне, но и внутри самой организации. Тем не менее руководство ФИФА единогласно выразило ему поддержку, передает NOS.

Свою поддержку президенту подтвердил и генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрём, хотя ранее в попавшем в СМИ электронном письме он критически высказывался о происходящем.

В официальном заявлении ФИФА также сообщила, что направила национальным футбольным ассоциациям письмо с извинениями за ошибки, допущенные при подготовке инвестиционного проекта. При этом в организации подчеркнули, что не намерены мириться с «нападками на свою репутацию».

Тем временем в УЕФА уже заявили, что после этой истории утратили доверие к Инфантино. Легендарный португальский футболист Луиш Фигу, ныне советник УЕФА, назвал президента ФИФА «одним из самых ненадежных людей», которых ему доводилось встречать в мировом спорте.

Дополнительный резонанс вызвала публикация британской газеты The Times, согласно которой Инфантино якобы предложил провести финал чемпионата мира 2030 года в марокканской Касабланке вместо Испании или Португалии в обмен на политическую поддержку со стороны Марокко в нынешнем кризисе. По данным издания, глава ФИФА рассчитывал получить официальное письменное заявление в свою поддержку.

ФИФА категорически отвергла эту информацию, назвав публикацию The Times не соответствующей действительности.