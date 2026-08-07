Проект национального футбольного стадиона в Латвии вновь получил развитие. Пока Латвийская федерация футбола продолжает рассматривать стадион «Skonto» как приоритетный вариант, в числе возможных площадок неожиданно появилась и Скансте.

История строительства национального футбольного стадиона в Латвии получила новый поворот. Если еще недавно обсуждались два основных варианта — строительство новой арены на Луцавсале или выкуп и реконструкция стадиона «Skonto», — теперь к ним добавилась еще одна возможная площадка в районе Скансте, сообщают Новости ТВ3.

О необходимости современного футбольного стадиона в Латвии говорят уже много лет. Особенно активно эта тема обсуждалась после домашнего матча сборной Латвии против Англии прошлой осенью. Тогда внимание привлекла не только игра, но и состояние стадиона «Даугава». Некоторые английские болельщики даже шутили, что их сборная приехала играть «в местный парк».

Сейчас проект, вероятно, приблизился к реализации как никогда раньше. Правительство принципиально поддержало идею строительства национального стадиона, однако вопрос финансирования пока остается открытым. По предварительным оценкам, стоимость проекта может составить около 70 млн евро.

Помимо поиска денег, остается нерешенным и вопрос места строительства.

В 2024 году Рижская дума выделила под будущий стадион около десяти гектаров земли на Луцавсале. Позже вновь появился вариант с реконструкцией и развитием стадиона «Skonto», который долгое время считался главной футбольной ареной страны.

Теперь обсуждается и третья площадка — район Скансте. Здесь стадион мог бы стать частью спортивного квартала вместе с «Xiaomi Arena» и Олимпийским спортивным центром. Кроме того, по информации, обсуждаемой в городе, проект уже заинтересовал потенциальных инвесторов.

В четверг председатель Комитета по развитию Рижской думы Эдгар Бергхолцс встретился с руководством Латвийской федерации футбола. По его словам, президент федерации Вадим Ляшенко уже провел переговоры с несколькими инвесторами.

«Сегодня мы с Вадимом обсудили возможность объединить усилия. Наша общая цель — сделать все возможное, чтобы стадион появился как можно быстрее», — сказал Бергхолцс.

Он отметил, что ни у государства, ни у самоуправления сейчас нет возможности самостоятельно профинансировать столь крупный проект, поэтому одним из вариантов может стать государственно-частное партнерство.

«Существует возможность сотрудничества с частным инвестором, который был бы готов реализовать проект в рамках государственно-частного партнерства», — отметил председатель комитета, отказавшись назвать компании, проявившие интерес.

Несмотря на появление нового варианта, Латвийская федерация футбола пока не меняет своих приоритетов. По словам Вадима Ляшенко, главным сценарием по-прежнему остается приобретение стадиона «Skonto», однако окончательное решение еще не принято.

«Сейчас не стоит торопиться с заявлениями, что стадион будет именно здесь или именно там. Но радует, что интерес со стороны инвесторов очень велик», — подчеркнул Ляшенко.

По его словам, интерес к проекту проявляют не только латвийские компании. Переговоры также велись с потенциальными инвесторами из Эстонии, Литвы и Объединенных Арабских Эмиратов.

Если в итоге предпочтение будет отдано Скансте, город располагает подходящим земельным участком. Правда, сейчас на этой территории находится автобаза Сейма, поэтому реализация проекта потребует дополнительных решений.

Пока окончательного выбора нет, но впервые за долгое время у проекта национального футбольного стадиона появились сразу несколько реальных сценариев и потенциальные источники финансирования.