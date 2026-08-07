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После неудачи в одиночном разряде Остапенко успешно стартовала в парном турнире в Торонто 0 82

Спорт
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Остапенко
ФОТО: Youtube

Латвийская теннисистка Алена Остапенко продолжает выступление на турнире WTA 1000 в Торонто в парном разряде. Вместе с Шувэй Се она уверенно вышла в 1/8 финала, не оставив соперницам шансов.

Алена Остапенко вместе с представительницей Тайваня Шувэй Се успешно преодолела первый круг парного турнира категории WTA 1000 в Торонто.

В матче за выход в 1/8 финала латвийско-тайваньский дуэт уверенно победил гречанку Марию Саккари и хорватку Донну Векич — 6:2, 6:2.

Встреча прошла с заметным преимуществом Остапенко и Се, которым удалось завершить матч в двух сетах, не позволив соперницам навязать борьбу.

За выход в следующий круг Остапенко получила 120 рейтинговых очков WTA в парном разряде.

Теперь за место в четвертьфинале Остапенко и Се сыграют с победительницами матча между канадками Бьянкой Андрееску и Кейлой Кросс и парой Ульрикке Эйкери (Норвегия) — Куинн Глисон (США).

Для латвийской теннисистки эта победа стала хорошей возможностью продолжить выступление в Торонто после досрочного завершения одиночного турнира. Напомним, во втором круге Остапенко из-за проблем со здоровьем не смогла доиграть матч против китаянки Чжан Шуай, уступая со счетом 0:6, 0:4.

Турнир WTA 1000 в Торонто проходит на кортах с хардовым покрытием и является одним из ключевых этапов подготовки к Открытому чемпионату США.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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