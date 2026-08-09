Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что выбрал восьмой игровой номер в честь своей матери — двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Татьяны Овечкиной.

«Под восьмым номером всегда играла в баскетбол моя мама, олимпийская чемпионка. Всегда хотел играть под этим номером. Когда пришел в"Динамо", этот номер был уже занят капитаном Алексеем Трощинским. Поэтому сначала играл там под номером 32. Потом дорос до своей восьмерки», — поделился Овечкин.

Среди хоккеистов, на которых он равнялся, Овечкин назвал Вячеслава Фетисова, Сергея Фёдорова, Павла Буре и Александра Могильного.