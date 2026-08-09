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Овечкин рассказал, почему всю карьеру играет под восьмым номером 0 195

Спорт
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Овечкин.
ФОТО: Thought Co

Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что выбрал восьмой игровой номер в честь своей матери — двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Татьяны Овечкиной.

«Под восьмым номером всегда играла в баскетбол моя мама, олимпийская чемпионка. Всегда хотел играть под этим номером. Когда пришел в"Динамо", этот номер был уже занят капитаном Алексеем Трощинским. Поэтому сначала играл там под номером 32. Потом дорос до своей восьмерки», — поделился Овечкин.

Среди хоккеистов, на которых он равнялся, Овечкин назвал Вячеслава Фетисова, Сергея Фёдорова, Павла Буре и Александра Могильного.

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#хоккей #Александр Овечкин #спорт #баскетбол #семья
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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