Отец легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси — Хорхе Орасио Месси — скончался в возрасте 68 лет. Он умер в больнице аргентинского Росарио после продолжительной болезни. На протяжении многих лет Хорхе Месси был не только самым близким человеком для сына, но и его агентом, принимавшим участие во всех ключевых решениях спортивной карьеры.

О проблемах со здоровьем Хорхе Месси стало известно еще во время чемпионата мира по футболу 2026 года. В июне семья сообщала, что он проходит лечение и находится под наблюдением врачей, передает Entrevue. Тогда родственники отмечали, что его состояние улучшается, и просили уважать право семьи на частную жизнь.

Именно в тот период Лионель Месси не смог сдержать слез после матча сборной Аргентины против Алжира. Позже футболист признался, что переживал тяжелые дни по причинам, не связанным с футболом.

Хорхе Месси сыграл решающую роль в становлении будущей мировой звезды. Когда 13-летний Лионель отправился в Испанию, чтобы попасть в академию «Барселоны», отец сопровождал его и помог сделать первые шаги в европейском футболе.

Позже он стал официальным представителем сына и более двух десятилетий участвовал во всех важных переговорах, связанных с его карьерой. Хорхе Месси сопровождал заключение контрактов, продление соглашений с клубами, а также принимал участие в переговорах во время громкого ухода Лионеля из «Барселоны» в 2021 году, после которого футболист перешел в ПСЖ, а затем — в американский «Интер Майами».

Хорхе Месси умер в родном для семьи Росарио. У него остались жена Селия Куччиттини и четверо детей — Родриго, Матиас, Лионель и Мария Соль.

Смерть Хорхе Месси стала тяжелой утратой не только для семьи, но и для футбольного мира. Именно он долгие годы оставался человеком, который сопровождал Лионеля Месси на всех этапах пути — от юношеской академии «Барселоны» до статуса одного из величайших футболистов в истории.