Латвийский фигурист Денис Васильев признался, что в последние годы ему все сложнее продолжать спортивную карьеру. Несмотря на финансовые трудности и мысли о завершении выступлений, он говорит, что пока не готов отказаться от своей цели — представлять Латвию на международной арене.

9 августа один из сильнейших латвийских фигуристов Денис Васильев отметил 27-летие. В интервью журналу IEVA спортсмен откровенно рассказал о непростом периоде своей карьеры, сомнениях, нехватке финансирования и причинах, по которым продолжает выходить на лед, пишет Santa.lv.

По словам Васильева, он всегда воспринимал свои выступления как возможность представлять Латвию на самом высоком уровне.

«Я катаюсь ради Латвии — всегда хотел быть тем латвийцем, который делает что-то особенное для своей страны. Но иногда кажется, что мой национальный романтизм самой стране неинтересен», — признался спортсмен.

Васильев не скрывает, что за последние годы ему не раз приходилось задумываться о будущем. В самые тяжелые моменты его поддерживает фраза, которую он считает своим жизненным принципом: If you're going through hell, keep going («Даже если ты проходишь через ад, продолжай идти»).

«Даже в самой черной полосе нужно двигаться вперед. Не знаю, могу ли гарантировать хороший результат, но я продолжаю двигаться. Если и ошибусь, то потом постараюсь не повторять эту ошибку. Двигаясь вперед, я всегда чему-то учусь», — говорит фигурист.

По его словам, хотя фигурное катание считается индивидуальным видом спорта, он никогда не чувствует себя одиноким.

«Я думаю и о других даже тогда, когда мне самому тяжело. Поэтому никогда не чувствую себя одиноким и не остаюсь один», — отметил Васильев.

Одной из главных проблем спортсмен называет финансирование.

«К сожалению, фигурное катание в Латвии по-прежнему не является профессиональным видом спорта», — говорит он.

Несмотря на это, Васильев не хочет отказываться от любимого дела.

«Я по-прежнему хочу делать то, что умею лучше всего, — развивать культуру фигурного катания, не опасаясь, что однажды из-за финансовых причин больше не смогу этим заниматься», — подчеркнул спортсмен.

За свою жизнь Денис провел на льду уже 23 года — это одна из самых продолжительных карьер среди действующих фигуристов мирового уровня. Он признается, что бывают дни, когда особенно тяжело, но есть и моменты, когда катание вновь приносит ощущение свободы.

«Чем выше поднимаешься в гору, тем сильнее ветер. Но я продолжаю идти. Если становится холодно — дышу глубже. Поднимаюсь все выше и выше, помня, ради чего я это делаю», — говорит Васильев.

Несмотря на сомнения и финансовые трудности, один из лучших латвийских фигуристов пока не собирается ставить точку в своей спортивной карьере.