Тина Граудиня и Анастасия Самойлова стали серебряными призерами турнира Elite 16 в Гамбурге. В решающем матче латвийский дуэт уступил швейцарской паре Нине Бруннер и Тане Хюберли.

Латвийские пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Самойлова завершили турнир Elite 16 в немецком Гамбурге на втором месте.

В финале посеянные под третьим номером латвийки проиграли швейцаркам Нине Бруннер и Тане Хюберли (№6 посева) в двух партиях — 19:21, 18:21.

Для соперниц это стала уже вторая победа над латвийским дуэтом на турнире. Ранее швейцарские волейболистки оказались сильнее и на групповом этапе.

Несмотря на поражение в финале, турнир можно считать успешным для Граудини и Самойловой. За второе место они получили 1100 рейтинговых очков и 20 тысяч долларов призовых.

На пути к финалу латвийская пара одержала непростую победу над вторыми сеяными — бразильянками Карол Салгаду и Ребекой Кавалканти. Полуфинальный матч завершился со счетом 2:1 (16:21, 25:23, 15:11).

Этот финал стал для Граудини и Самойловой уже пятым на турнирах серии Elite 16. Однако пока латвийским спортсменкам не удалось выиграть ни один из решающих матчей этого уровня.

Высокий результат в Гамбурге показали и представители Латвии в мужском турнире. Мартиньш Плявиньш и Кристьян Фокеротс стали бронзовыми призерами соревнований, а Ардис Бедритис и Артур Ринкевич завершили выступление в первом раунде плей-офф, разделив девятое место.

Турниры Elite 16 являются высшей категорией соревнований в системе Beach Pro Tour и собирают сильнейшие пары мирового пляжного волейбола.