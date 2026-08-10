Алена Остапенко продолжает успешное выступление в парном разряде турнира WTA 1000 в Торонто. Вместе с Шувэй Се латвийская теннисистка выиграла четвертьфинальный матч и теперь находится в шаге от финала.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко и представительница Тайваня Шувэй Се вышли в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Торонто.

В четвертьфинале посеянные под пятым номером Остапенко и Се обыграли американку Энн Ли и датчанку Клару Таусон в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4.

За выход в полуфинал Остапенко заработала 390 рейтинговых очков в парном разряде.

Следующим соперником латвийско-тайваньского дуэта станет одна из сильнейших пар турнира — посеянные под третьим номером итальянка Сара Эррани и американка Николь Мелихар-Мартинес. Победа в этом матче позволит Остапенко побороться за титул.

На пути к полуфиналу Остапенко и Се уверенно провели весь турнир. В первом круге они обыграли Марию Саккари и Донну Векич — 6:2, 6:2, а затем в 1/8 финала победили Ульрикке Эйкери и Куинн Глисон — 6:4, 7:6 (7:1).

Для Остапенко успешное выступление в парном разряде стало возможностью быстро вернуться в борьбу после неудачи в одиночном турнире. Ранее латвийская теннисистка, освобожденная от матчей первого круга, была вынуждена сняться во втором круге встречи с китаянкой Чжан Шуай при счете 0:6, 0:4.

Теперь главной целью для первой ракетки Латвии остается борьба за титул в парном разряде одного из самых престижных турниров сезона перед Открытым чемпионатом США.