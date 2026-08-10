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Сборная Латвии осталась без одного из лидеров перед важными матчами отбора ЧМ 0 196

Спорт
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Артур Жагарс
ФОТО: LETA

Разыгрывающий Артур Жагарс не присоединится к сборной Латвии перед августовскими матчами квалификации чемпионата мира по баскетболу. Баскетболист сам сообщил руководству команды, что не сможет приехать в расположение национальной сборной.

Мужская сборная Латвии по баскетболу проведет ближайшие матчи квалификации чемпионата мира без одного из своих ведущих игроков. Как сообщает портал Sportacentrs.com, разыгрывающий Артур Жагарс не сможет присоединиться к национальной команде.

Жагарс входил в расширенный список из 16 кандидатов, однако в воскресенье уведомил руководство сборной, что не сможет принять участие в августовском сборе. Причины его отсутствия не уточняются.

Новость появилась вскоре после того, как 26-летний баскетболист подписал контракт с китайским клубом «Чжэцзян Голден Буллз», выступающим в чемпионате CBA.

В конце августа латвийскую команду ждут два ключевых матча второго этапа квалификации чемпионата мира 2027 года. 27 августа сборная сыграет на выезде с Хорватией, а 30 августа в домашнем матче примет Израиль.

Перед официальными встречами команда проведет два товарищеских матча: 19 августа против Словении и 23 августа — против Украины, которую тренирует бывший наставник сборной Латвии Айнар Багатскис.

Отсутствие Жагарса станет заметной потерей для команды. Именно он считается одним из основных организаторов игры латвийской сборной, а в нынешнем квалификационном цикле входил в число ключевых игроков национальной команды.

После шести матчей второго этапа квалификации Латвия занимает четвертое место в группе K с тремя победами и тремя поражениями. Лидирует Польша, выигравшая все шесть встреч, следом идут Хорватия и Германия, а позади латвийской команды располагаются Нидерланды и Израиль.

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#спорт #баскетбол #контракт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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