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Латвийские чемпионки мира едут за новой медалью: в Польше стартует чемпионат Европы 0 80

Спорт
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тина Граудиня и Анастасия Самойлова
ФОТО: LETA

В среду в польском городе Старе-Яблонки стартует чемпионат Европы по пляжному волейболу. Латвийские чемпионки мира Тина Граудиня и Анастасия Самойлова называют турнир главной целью сезона и рассчитывают побороться за медали.

Женский дуэт Тины Граудини и Анастасии Самойловой отправляется на чемпионат Европы в статусе первых сеяных и одного из главных фаворитов турнира. После серебряных медалей этапа Elite 16 в Гамбурге латвийки занимают второе место в мировом рейтинге, уступая только бразильскому тандему.

«Мы хотим завоевать медаль», — заявила Граудиня перед выездом в Польшу. По ее словам, именно чемпионат Европы с самого начала сезона был главным турниром года для команды.

Латвийские волейболистки уже дважды выигрывали чемпионат Европы — в 2019 и 2022 годах. Однако на трех последних европейских первенствах им не удавалось подняться на пьедестал.

По словам Граудини, первая задача команды — выйти в четвертьфинал, а затем бороться за место среди призеров. Такой результат позволит вернуться в число сильнейших команд континента после нескольких не самых удачных чемпионатов Европы.

Свой первый матч Граудиня и Самойлова проведут 12 августа против представительниц Эстонии Хелени Холлас и Лийсы Реммельг. Также в группе А сыграют команды Украины и Испании.

Не менее амбициозные задачи стоят и перед мужскими парами. Действующие чемпионы Европы Мартиньш Плявиньш и Кристианс Фокеротс подходят к турниру, занимая второе место в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне они уже выиграли этап Elite 16 в Рио-де-Жанейро и несколько раз поднимались на пьедестал крупнейших турниров.

В стартовом матче чемпионата им предстоит сыграть с соотечественниками Эдгаром Точсом и Густавом Аузиньшем. Обе пары регулярно тренируются вместе, а сами спортсмены считают такие совместные спарринги одним из своих главных преимуществ.

Точс отметил, что команды хорошо знают возможности друг друга и практически равны по уровню игры. По его словам, даже на тренировках борьба идет за каждое очко, а официальный матч на чемпионате Европы станет особенно интересным.

Победители групп сразу выйдут во второй раунд плей-офф, тогда как команды, занявшие второе и третье места, начнут борьбу с первого раунда на выбывание.

Еще одна особенность нынешнего чемпионата Европы — его значение в олимпийской квалификации. Победители мужского и женского турниров получат путевки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Чемпионат Европы в Старе-Яблонках продлится до 17 августа, и сборная Латвии будет бороться за медали сразу в мужском и женском турнирах.

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#волейбол #Польша #Латвия #спорт #чемпионат Европы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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