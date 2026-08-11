Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил поддержку президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который столкнулся с трудностями в связи с обвинениями в служебном романе и резкой критикой из-за неудачной частной инвестиционной схемы.
«ФИФА совершила бы ужасную ошибку, если бы даже рассматривала по какой-либо причине возможность смещения президента Джанни Инфантино», – заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Инфантино отверг обвинения в незаконной деятельности.
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