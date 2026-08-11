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Смещение президента ФИФА Инфантино было бы ужасной ошибкой - Трамп 0 91

Спорт
Дата публикации: 11.08.2026
BNS
Изображение к статье: Джанни Инфантино
ФОТО: Youtube

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил поддержку президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который столкнулся с трудностями в связи с обвинениями в служебном романе и резкой критикой из-за неудачной частной инвестиционной схемы.

«ФИФА совершила бы ужасную ошибку, если бы даже рассматривала по какой-либо причине возможность смещения президента Джанни Инфантино», – заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Инфантино отверг обвинения в незаконной деятельности.

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#Дональд Трамп #поддержка #роман #критика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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