Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил поддержку президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который столкнулся с трудностями в связи с обвинениями в служебном романе и резкой критикой из-за неудачной частной инвестиционной схемы.