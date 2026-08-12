Латвийская теннисистка Алена Остапенко и представительница Тайваня Шувэй Се завершили выступление на турнире WTA 1000 в Торонто, уступив в полуфинале в напряженном трехсетовом матче.

Алена Остапенко и Шувэй Се не смогли пробиться в финал парного турнира категории WTA 1000 в Торонто. Во вторник посеянный под пятым номером дуэт уступил в полуфинале итальянке Саре Эррани и американке Николь Мелихар-Мартинес, получившим третий номер посева.

Матч получился неоднозначным. Первый сет Остапенко и Се проиграли со счетом 1:6, затем сумели переломить ход встречи, выиграв вторую партию — 6:4. Судьба путевки в финал решалась на чемпионском тай-брейке, где соперницы оказались сильнее — 10:8.

Несмотря на поражение, выход в полуфинал принес Остапенко 390 рейтинговых очков WTA в парном разряде.

По ходу турнира латвийско-тайваньский дуэт уверенно прошел три круга. В стартовом матче Остапенко и Се обыграли Марию Саккари и Донну Векич, затем победили Ульрикке Эйкери и Куинн Глисон, а в четвертьфинале оказались сильнее Энн Ли и Клары Таусон.

Для Остапенко турнир в Торонто сложился непросто и в одиночном разряде. Освобожденная от матчей первого круга, она не смогла завершить встречу второго раунда против китаянки Чжан Шуай, снявшись при счете 0:6, 0:4.

Таким образом, выступление латвийской теннисистки на турнире в Торонто завершено. Следующим важным этапом сезона станет подготовка к старту US Open.