Одна из самых известных пар мирового спорта официально оформила отношения. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сыграли свадьбу спустя почти десять лет после знакомства и после многих важных событий, которые пережили вместе.

Португальский футболист Криштиану Роналду и модель Джорджина Родригес официально стали мужем и женой. О свадьбе супруги сообщили в социальных сетях.

Как сообщает Us Weekly, гражданская церемония состоялась в португальском городе Кашкайш в узком семейном кругу.

«Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились на гражданской церемонии в Кашкайше и теперь официально являются мужем и женой. Церемония прошла в узком семейном кругу, в ней приняли участие пятеро детей пары», — говорится в публикации.

История отношений Роналду и Родригес началась в 2017 году. Тогда Джорджина работала продавцом в магазине Gucci, где и познакомилась с футболистом. Вскоре после этого они начали встречаться.

Впервые вместе на официальном мероприятии пара появилась в январе 2017 года на церемонии вручения наград FIFA в Цюрихе.

За годы совместной жизни семья Роналду значительно выросла. Помимо старшего сына Криштиану и близнецов Евы Марии и Матео, рожденных с помощью суррогатной матери, у пары появились общая дочь Алана Мартина и дочь Белла Эсмеральда.

Одним из самых тяжелых испытаний для семьи стала трагедия 2022 года, когда во время рождения двойни умер их сын Анхель. Позже Роналду и Родригес неоднократно говорили, что именно семья помогла им пережить этот период.

Они не раз подчеркивали, что дети занимают главное место в их жизни и остаются главным приоритетом.

Спустя несколько лет после помолвки, о которой стало известно ранее, пара официально оформила отношения, поставив точку в одной из самых обсуждаемых историй любви в мировом спорте.

Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес стала новым этапом отношений пары, которая вместе уже почти десять лет.