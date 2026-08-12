Сегодня вечером (12 августа) на стадионе «Ред Булл Арена» в австрийском городе Зальцбург состоится матч за Суперкубок УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Астон Виллой», который ознаменует открытие нового сезона.

ПСЖ подходит к этому матчу в качестве чемпионов Европы, выиграв Лигу чемпионов во второй раз подряд, обыграв «Арсенал» в серии пенальти.

С другой стороны, «Астон Вилла» обеспечила себе участие в Суперкубке как победитель Лиги Европы, обыграв «Фрайбург» со счетом 3:0 в финале.

Но один из главных вопросов перед матчем: что произойдет, если ПСЖ и Астон Вилла сравняют счет после 90 минут?

Согласно регламенту УЕФА, ответ очевиден: переигровок не будет. Если матч закончится ничьей после 90 минут, победитель будет определен немедленно в серии пенальти. Таким образом, в отличие от многих матчей плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы, Суперкубок УЕФА не подразумевает двух дополнительных таймов по 15 минут каждый.

Это правило сыграло решающую роль и в прошлом сезоне, когда ПСЖ выиграл Суперкубок у «Тоттенхэма» в серии пенальти.

Два звёздных игрока ПСЖ вызваны Луисом Энрике в состав сборной на Суперкубок, несмотря на сообщения о переходе в «Ливерпуль».

В том матче французская команда проигрывала со счетом 2:0, но сумела отыграться в последние минуты и сравнять счет, в результате чего игра перешла в серию пенальти.

В этом году правила остаются прежними.

Таким образом, если ПСЖ и Астон Вилла не смогут определить победителя в течение 90 минут в Зальцбурге, судьба трофея будет решена непосредственно в серии пенальти.