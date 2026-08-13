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ПСЖ второй год подряд завоевал Суперкубок УЕФА 0 139

Спорт
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: игроки ПСЖ
ФОТО: пресс-фото

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает удерживать лидерские позиции в европейском футболе. В матче за Суперкубок УЕФА парижане победили английскую «Астон Виллу» со счетом 2:1 и второй год подряд стали обладателями трофея.

«Пари Сен-Жермен» вновь стал обладателем Суперкубка УЕФА. Встреча, прошедшая в среду в австрийском Зальцбурге, завершилась победой французского клуба над английской «Астон Виллой» со счетом 2:1.

Матч свел победителей двух главных еврокубковых турниров прошлого сезона: ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а «Астон Вилла» впервые в своей истории завоевала трофей Лиги Европы.

Счет на 20-й минуте открыл Хвича Кварацхелия. Получив передачу от Дезире Дуэ в штрафной площади, он обыграл защитника и точно пробил мимо голкипера.

До перерыва английский клуб сумел восстановить равновесие. Брайан Мбемо завершил атаку точным ударом в верхний угол ворот, и команды ушли отдыхать при счете 1:1.

После перерыва ПСЖ вновь вышел вперед. На 61-й минуте отличился Дезире Дуэ, который оказался один на один с вратарем и отправил мяч в сетку. Судьи проверили эпизод на возможный офсайд с помощью VAR, после чего гол был засчитан.

Этот эпизод оказался ключевым для исхода встречи. Несмотря на попытки «Астон Виллы» отыграться, французский клуб удержал преимущество до финального свистка.

Для ПСЖ это уже второй подряд Суперкубок УЕФА, что подтверждает стабильность команды на европейской арене. Для «Астон Виллы», которая только в прошлом сезоне впервые выиграла Лигу Европы, участие в таком матче стало новым этапом в истории клуба.

В концовке встречи английская команда получила шанс сравнять счет, однако реализовать его не смогла. Парижане сохранили минимальное преимущество и вновь пополнили свою коллекцию европейских трофеев.

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#футбол #спорт #лига чемпионов
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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