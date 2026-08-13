Служба государственной безопасности Латвии начала оценку ситуации вокруг агентства BSA Basketball, основанного спортивным агентом Артуром Калнитисом. Поводом стали контракты игроков агентства с российскими баскетбольными клубами.

Служба государственной безопасности (СГБ) подтвердила, что в рамках своей компетенции изучает обстоятельства, связанные с переходом игроков агентства BSA Basketball в российские баскетбольные клубы.

На данном этапе ведомство не раскрывает подробностей проверки и воздерживается от дополнительных комментариев.

При этом в СГБ подчеркивают, что в условиях продолжающейся войны России против Украины содействие переходу спортсменов из западных стран в российские клубы противоречит интересам национальной безопасности Латвии и всего трансатлантического сообщества.

Ведомство также обращает внимание, что российские государственные и подконтрольные Кремлю информационные ресурсы используют участие спортсменов из стран НАТО и Европейского союза в российских соревнованиях в пропагандистских целях. По оценке СГБ, такие выступления могут преподноситься как свидетельство международной поддержки политики России, включая войну против Украины.

Поводом для внимания спецслужбы стали недавние переходы двух баскетболистов, представляющих BSA Basketball. В прошлом месяце Нейт Мейсон подписал контракт с петербургским «Зенитом», а Кертис Холлис стал игроком саратовского «Автодора».

По информации генерального директора Латвийского баскетбольного союза Каспара Ципруса, агентство BSA Basketball зарегистрировано в Объединенных Арабских Эмиратах и не ведет хозяйственную деятельность в Латвии.

Вместе с тем, согласно данным Firmas.lv, Артур Калнитис остается совладельцем зарегистрированной в Латвии компании BSA Football. Ему принадлежит 35% капитала предприятия. Среди других совладельцев — бывшие игроки сборной Латвии по баскетболу Янис Стрелниекс, Дайрис Бертанс и Давис Бертанс, каждому из которых принадлежит по 15% компании, а еще 20% — Р. Неретсу.

По итогам 2025 года оборот BSA Football составил 19 681 евро, а прибыль — 127 евро.

Пока СГБ лишь проводит оценку обстоятельств дела. О начале какого-либо уголовного процесса или принятии иных процессуальных решений ведомство не сообщало.