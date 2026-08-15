В субботу сборная Латвии по баскетболу впервые в истории выиграла чемпионат Европы среди игроков до 16 лет (U-16), проходивший в Румынии.

В финале Латвия со счётом 75:69 (19:21, 13:12, 24:11, 19:25) обыграла сверстников из Франции, завершив турнир без поражений.

Ранее в матче за бронзовые медали Испания обыграла Литву — (31:19, 29:16, 24:27, 12:31).

Лидером латвийской команды стал Бенджамин Янис Берое. Его мать родом из Латвии, играла за ТТТ. Отец – выходец из Гаити, увлекался американским футболом. Семья живет в Техасе, а сам Бенджамин Янис Берое имеет гражданство Латвии и США.

Самым результативным игроком сборной Латвии в финальном матче стал Бенджамин Янис Берое, набравший 22 очка и сделавший 13 подборов. Маркус Яхович завершил матч с 15 очками и 8 подборами, Маркус Александров набрал 14 очков, а Матис Прейманис добавил ещё 10 очков.

Бенджамин Янис Берое признан самым ценным игроком Чемпионата Европы.

По итогам турнира в символическую сборную Европу (пять игроков) вошли два игрока сборной Латвии. Помимо великолепного Бенджамина Яниса Берое в звездный состав также вошёл игрок сборной Латвии Маркус Яховичс.

Компанию им составили литовский баскетболист Даниэлюс Ясикявичюс, игрок сборной Франции Месия Гэтан Ивани и испанец Рис Робинсон.