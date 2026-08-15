Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Молодые баскетболисты Латвии выиграли Чемпионат Европы 0 70

Спорт
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: баскетбол

Фото FIBA

В субботу сборная Латвии по баскетболу впервые в истории выиграла чемпионат Европы среди игроков до 16 лет (U-16), проходивший в Румынии.

В финале Латвия со счётом 75:69 (19:21, 13:12, 24:11, 19:25) обыграла сверстников из Франции, завершив турнир без поражений.

Ранее в матче за бронзовые медали Испания обыграла Литву — (31:19, 29:16, 24:27, 12:31).

Лидером латвийской команды стал Бенджамин Янис Берое. Его мать родом из Латвии, играла за ТТТ. Отец – выходец из Гаити, увлекался американским футболом. Семья живет в Техасе, а сам Бенджамин Янис Берое имеет гражданство Латвии и США.

Самым результативным игроком сборной Латвии в финальном матче стал Бенджамин Янис Берое, набравший 22 очка и сделавший 13 подборов. Маркус Яхович завершил матч с 15 очками и 8 подборами, Маркус Александров набрал 14 очков, а Матис Прейманис добавил ещё 10 очков.

basketb1.png

Бенджамин Янис Берое признан самым ценным игроком Чемпионата Европы.

По итогам турнира в символическую сборную Европу (пять игроков) вошли два игрока сборной Латвии. Помимо великолепного Бенджамина Яниса Берое в звездный состав также вошёл игрок сборной Латвии Маркус Яховичс.

Компанию им составили литовский баскетболист Даниэлюс Ясикявичюс, игрок сборной Франции Месия Гэтан Ивани и испанец Рис Робинсон.

×
Читайте нас также:
#Литва #Франция #Испания #Латвия #спорт #молодежь #баскетбол #чемпионат Европы
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Изображение к статье: Тина Граудиня и Анастасия Самойлова
Изображение к статье: Джанни Инфантино
Изображение к статье: Артур Жагарс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лихтенштейн.
Lifenews
Изображение к статье: Модель самолета с лого airBaltic
Политика
Изображение к статье: Вид на Кремль
В мире
Изображение к статье: Чучело
В мире
Изображение к статье: Осьминог
Lifenews
Изображение к статье: АЭС «Пакш»
В мире
Изображение к статье: Лихтенштейн.
Lifenews
Изображение к статье: Модель самолета с лого airBaltic
Политика
Изображение к статье: Вид на Кремль
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео