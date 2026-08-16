Основатель корпорации Amazon миллиардер Джефф Безос стал владельцем 30% акций английского футбольного клуба "Ливерпуль". Представители команды подтвердили эту информацию после нескольких недель циркулировавших слухов.

За продаваемую долю американская компания Fenway Sports Group получит от 1,5 до 1,8 миллиарда евро. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация BBC.

В рамках новой структуры владения американский предприниматель будет сотрудничать с британско-индийским бизнесменом Амитом Бхатиа через его компанию 1892 Holdings. Сам Амит Бхатиа также займет пост вице-председателя клуба.

Несмотря на крупную покупку, Джефф Безос не намерен занимать оперативных должностей в структуре управления "Ливерпулем". Для основателя Amazon это соглашение стало первой официальной инвестицией в профессиональную спортивную команду.