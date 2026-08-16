В воскресенье хоккеисты «белой» команды кандидатов в основную сборную Латвии U-20 уступили в финале Кубка президента Латвийской хоккейной федерации (LHF) финскому клубу «TuTo» из Турку, выступающему во втором по силе дивизионе Финляндии — лиге Mestis.

Кандидаты в сборную Латвии U-20 проиграли со счётом 0:5 (0:0, 0:1, 0:4).

Вратарю гостей, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности, пришлось отразить всего 21 бросок.

В матче за третье место «Zemgale» обыграл сборную Франции U-20 со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1), а в матче за пятое место «бордовая» команда кандидатов в сборную Латвии U-20 со счётом 1:0 победила чемпионов Латвии — «Mogo».

По различным причинам в этом году в тренировочном лагере сборной U-20 и розыгрыше Кубка президента LHF не участвуют такие сильные хоккеисты Алберт Шмит, Оливер Мурниекс, Роберт Наудиньш, Роберт Гасун, Даниэл Сёркин, Роланд Наглис, Эдвард Лагановскис и Ричард Лисовскис.

В третьем розыгрыше Кубка президента LHF, который проходит на ледовой арене Inbox.lv в Пиньки и завершится в воскресенье, приняли участие две команды кандидатов в сборную Латвии U-20 — «бордовая» и «белая», финский клуб «TuTo» из Турку из второго по силе дивизиона Mestis, чемпион Латвии «Mogo»/RSU, вице-чемпион «Zemgale»/LBTU и сборная Франции U-20.

Шесть команд были разделены на две группы. Сначала команды провели матчи в своих группах, а в воскресенье проходят игры за итоговые места.

В прошлом году турнир выиграла «белая» команда Латвии U-20, а в 2024 году — финский клуб «TuTo».

Кубок президента LHF — ежегодный предсезонный турнир, главная цель которого — обеспечить сборной Латвии U-20 качественную подготовку к чемпионату мира в элитном дивизионе, одновременно предоставив возможность проводить матчи высокого уровня латвийским и зарубежным клубам.

Главным стартом сезона для сборной Латвии U-20 станет чемпионат мира U-20 в элитном дивизионе, который в конце декабря и начале января пройдёт в Канаде.