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Граудиня и Самойлова завоевали бронзу чемпионата Европы по пляжному волейболу 0 106

Спорт
Дата публикации: 17.08.2026
grani.lv
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова

Латвийские пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Самойлова завоевали бронзовые медали чемпионата Европы, завершившегося в польском Старе-Яблонки. Латвийский дуэт завершил турнир на третьем месте и поднялся на пьедестал европейского первенства.

В матче за третье место латвийский дуэт в трех сетах обыграл представительниц Франции Клеманс Виейру и Алин Шамеро - 2:1 (20:22, 21:16, 15:12).

За успешное выступление на чемпионате Европы Граудиня и Самойлова получили 720 очков в мировой рейтинг.

Накануне, в полуфинале турнира, действующие чемпионки мира уступили испанской паре София Исускис / Таня Морено со счетом 1:2 (21:13, 14:21, 10:15).

Французский дуэт, с которым латвийские спортсменки встретились в матче за бронзу, в своем полуфинале также проиграл в трех партиях - представительницам Нидерландов Кате Стам и Раисе Схон.

Бронзовая награда стала очередным крупным успехом Тины Граудини и Анастасии Самойловой, которые продолжают оставаться среди сильнейших пар мирового пляжного волейбола.

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#спорт #рейтинг #пляжный волейбол #успех #чемпионат Европы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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