Латвийская теннисистка Камилла Бартоне, судя по открытым данным, больше не представляет Латвию на международной арене. В профилях WTA и ITF появились признаки того, что спортсменка теперь связана с Беларусью, хотя официального подтверждения смены спортивного представительства пока нет.

24-летняя теннисистка Камилла Бартоне, вероятно, сменила спортивное представительство с Латвии на Беларусь. На это указывают изменения в ее профилях на сайтах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF).

Хотя Латвия больше не указана в качестве страны спортсменки, в исходном коде страниц Бартоне она обозначена как белорусская теннисистка. При этом представители Беларуси и России на турнирах WTA и ITF продолжают выступать в нейтральном статусе.

Дополнительным подтверждением возможных изменений стало появление Бартоне в рейтинге Белорусской теннисной федерации. В качестве места ее тренировок там указан Минск.

Судя по публикациям спортсменки в Instagram Stories, в последние месяцы она в основном находилась в Беларуси. В минувшие выходные Бартоне также приняла участие в одном из местных теннисных турниров.

Пока официального объявления о смене спортивного представительства не было. Генеральный секретарь Латвийского теннисного союза Иван Кузовенков сообщил, что федерация не поддерживает связь с теннисисткой с зимы и не получала информации о таком решении.

Смена спортивного представительства может повлиять на взаимодействие спортсмена с национальной федерацией, однако участие в международных турнирах регулируется правилами соответствующих теннисных организаций.

Сейчас Камилла Бартоне занимает 808-е место в мировом рейтинге WTA. На профессиональных турнирах она не выступала с середины мая.