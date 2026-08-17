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Знай наших! Менеджер по продажам из Латвии в свободное от работы время завоевал бронзу чемпионата Европы 0 366

Спорт
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Патрик Гайлумс

28-летний копьеметатель Патрик Гайлумс завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы благодаря результату 82,97 метра, показанному в третьей попытке.

«Уже само присутствие на турнире было для меня большим подарком после долгого процесса реабилитации, во время которого было много неизвестности. Мне удалось выбраться из этого тумана, и эта история получила счастливый финал. Если оглянуться на соревнования, я хорошо почувствовал атмосферу — болельщиков вокруг, шум, который они создавали», — рассказал Гайлумс.

Следующими крупными целями спортсмен называет чемпионат мира 2027 года в Пекине и Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Что касается продолжения нынешнего сезона, окончательное решение пока не принято.

«Мы еще не знаем, продолжим ли выступать в этом сезоне или поставим точку. Нужно проанализировать все обстоятельства. Будем работать дальше, ничего ведь не заканчивается. Просто сегодня немного порадуемся тому, что произошло. Сохраняя стоический подход, движемся вперед, независимо от того, что нас ждет», — пояснил спортсмен.

К слову, профессиональный спорт — не единственное занятие Гайлумса. В повседневной жизни он работает руководителем отдела продаж в компании по аренде техники Kono. По словам легкоатлета, его телефон всегда включен, а после возвращения с чемпионата Европы его вновь ждут рабочие обязанности.

Гайлумс отмечает, что совмещать работу и спорт ему помогают поддержка коллег и понимание со стороны клиентов.

По словам спортсмена, к подобному ритму жизни он привык еще в юности, когда одновременно с тренировками серьезно занимался учебой в школе, а затем в университете.

«Тренировки все-таки не занимают шесть часов в день, поэтому оставшееся время нужно использовать с пользой. Поговорка “чем больше делаешь, тем больше успеваешь” действительно работает», — отметил он.

Бронзовая медаль чемпионата Европы стала лучшим достижением Патрика Гайлумса на соревнованиях высшего уровня.

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#легкая атлетика #спорт #работа #успех #чемпионат Европы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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