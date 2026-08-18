16-летний Бенджамин Янис Берруэ этим летом стал главным открытием латвийского баскетбола: он привел сборную U16 к первому в истории золоту чемпионата Европы и получил титул MVP турнира (Most Valuable Player, самый ценный игрок). Хотя юный талант родился и вырос в США, на международной арене он решил представлять Латвию — и этот выбор может стать одним из самых важных в его карьере.

Лето 2026 года стало историческим для латвийского баскетбола. Сборная Латвии U16 впервые выиграла чемпионат Европы, победив в финале Францию со счетом 75:69.

Главным героем турнира стал Бенджамин Янис Берруэ. Он не только был лидером команды, но и получил награду самому ценному игроку чемпионата Европы, пишет tv3.lv.

Однако внимание к юному баскетболисту привлекает не только его игра.

Берруэ родился 10 июня 2010 года в американском Техасе, где живет, учится и тренируется до сих пор. Он выступает за Dynamic Prep — одну из сильных школьных баскетбольных программ США, а его развитием уже заинтересовались ведущие университеты страны.

Среди тех, кто сделал игроку предложения, — UCLA, Texas, Texas A&M, Michigan, USC, LSU, Miami, NC State, Iowa, Oklahoma State, Ole Miss и Texas Tech.

Кроме того, Берруэ уже входит в число самых высоко оцениваемых игроков своего поколения по версии ESPN.

Несмотря на то что вся его спортивная карьера развивается в США, на уровне национальной сборной баскетболист сделал выбор в пользу Латвии.

«Моя мама — латышка, ее семья живет в Латвии, и я сам латыш», — объяснял Берруэ свое решение.

Связь с Латвией действительно семейная.

Его мать — бывшая баскетболистка Ласма Екабсоне-Берруэ, которая выступала в NCAA и играла за молодежные сборные Латвии. Отец, Ричард Берруэ, в прошлом занимался американским футболом.

На предыдущем чемпионате Европы U16 Берруэ был на год моложе большинства соперников, но уже тогда считался одним из самых перспективных игроков турнира.

В семи матчах он в среднем набирал 11,1 очка и делал 9,3 подбора, а его коэффициент эффективности оказался одним из лучших на турнире.

Спустя год прогресс оказался впечатляющим.

На чемпионате Европы 2026 года Берруэ в среднем набирал 23,6 очка и 15 подборов за матч, а в финале против Франции записал на свой счет 22 очка, 13 подборов и три блок-шота, став ключевым игроком исторической победы Латвии.

При этом специалисты призывают не спешить с прогнозами относительно его профессионального будущего.

В 16 лет даже самые талантливые баскетболисты еще только начинают путь во взрослый спорт, а высокий рейтинг не гарантирует успешной карьеры в НБА. Тем не менее интерес ведущих университетов США говорит о том, что потенциал Берруэ оценивается очень высоко.

Отдельный вопрос — его дальнейшая карьера в национальной сборной. Баскетболист имеет гражданство Латвии и США, поэтому его история хорошо отражает современные тенденции мирового спорта, когда спортсмен может родиться в одной стране, вырасти в другой, а представлять третью.

Впрочем, участие в официальных турнирах ФИБА регулируется специальными правилами, поэтому вопрос будущего выступления за ту или иную национальную команду не сводится лишь к наличию двух паспортов.

История Берруэ показывает и другое важное изменение.

Он не является воспитанником латвийской баскетбольной школы в привычном понимании. Его развитие полностью проходит в американской системе подготовки, однако Латвийский баскетбольный союз сумел вовремя установить контакт с игроком и его семьей.

Подобная практика уже приносила результат.

Кристап Порзиньгис еще подростком продолжил карьеру в Испании, а затем был выбран на драфте НБА под четвертым номером. Аналогичный путь за пределами Латвии прошли и хоккеисты Элвис Мерзликин, Теодор Блюгерс и Земгус Гиргенсонс, которые развивались в зарубежных системах, но впоследствии стали важными игроками национальной сборной.

В современном спорте все чаще выигрывает не та страна, где родился спортсмен, а та, которая сумела сохранить с ним связь.

История Бенджамина Берруэ показывает, что для небольшой страны поиск талантов среди латвийской диаспоры может стать не менее важным, чем развитие собственных спортивных школ.