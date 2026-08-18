Победа сборной Латвии U-16 на чемпионате Европы стала одним из самых громких успехов латвийского баскетбола последних лет. Команда выиграла все семь матчей турнира и принесла стране лишь второй в истории титул чемпионов Европы в классическом баскетболе.

Еще несколько недель назад юношескую сборную Латвии U-16 хорошо знали в основном специалисты и поклонники баскетбола. Теперь команда вернулась с чемпионата Европы в Румынии с золотыми медалями и стала одним из главных спортивных событий этого лета.

Латвийские баскетболисты выиграли все семь матчей турнира. На пути к титулу они уверенно обыграли Сербию в 1/8 финала с разницей в 40 очков, затем победили Грецию (92:80), Испанию (92:87), а в финале оказались сильнее Франции — 75:69.

Этот успех имеет особое значение для латвийского спорта. Это всего лишь второй чемпионский титул Латвии на чемпионатах Европы по классическому баскетболу после исторической победы национальной сборной на первом европейском первенстве в 1935 году.

По мнению Latvijas Avīze, одним из ключевых факторов успеха стали сочетание ярких лидеров, хорошей физической подготовки, командной игры и грамотной работы тренерского штаба.

История латвийского баскетбола показывает, что многие призеры молодежных чемпионатов впоследствии становились игроками национальной сборной. Так, серебряные призеры чемпионата Европы U-16 2014 года Кристер Зорикс, Артур Страутиньш и Родион Куруц позже закрепились во взрослом баскетболе.

Поэтому нынешний успех многие рассматривают не только как победу в отдельном турнире, но и как возможный фундамент для будущей национальной команды.

Особое внимание по ходу чемпионата привлек Бенджамин Янис Берруэ — сын бывшей латвийской баскетболистки Ласмы Екабсоне. В издании отмечают его яркую игру и готовность действовать в интересах команды.

В символическую сборную чемпионата также вошел Маркус Яхович — сын бывшего игрока сборной Латвии и нынешнего президента VEF Rīga Гатиса Яховича. На турнире он набирал в среднем 18,1 очка за матч, вошел в число лучших снайперов соревнований и показал один из самых высоких процентов реализации трехочковых бросков.

Станут ли нынешние чемпионы будущими лидерами взрослой сборной, покажет время. Но уже сейчас их победа стала одним из самых значимых достижений латвийского баскетбола за последние десятилетия.