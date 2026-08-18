Останкинский районный суд Москвы во вторник продолжит рассматривать дело о разделе имущества латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой. В центре спора — имущество, приобретенное во время брака, а также запросы о финансовых активах певицы.

В Москве продолжается судебное разбирательство по делу о разделе имущества, нажитого во время брака латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой. Очередное заседание Останкинского районного суда назначено на вторник.

Как сообщила адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова, представители Седоковой попросили перевести дальнейшее рассмотрение дела в закрытый режим. По словам юриста, сторона певицы не представила суду объяснений, почему, по ее мнению, заседания не должны быть открытыми.

В свою очередь семья Тиммы заявляет, что не возражает против публичного рассмотрения дела. По мнению Гавриловой, просьбы о закрытом процессе нередко подаются в подобных спорах, однако решение по этому вопросу принимает суд.

На предыдущем заседании суд также удовлетворил ходатайство семьи баскетболиста о направлении запросов в государственные регистрационные органы. Они касаются сведений о движимом и недвижимом имуществе Анны Седоковой за период с момента заключения брака до 16 декабря 2024 года — дня, предшествовавшего смерти спортсмена.

Одним из ключевых эпизодов дела остается продажа квартиры, которую, по словам представителей Седоковой, ранее подарил Тимма. Защита певицы утверждает, что недвижимость была продана, а полученные средства в течение трех месяцев были израсходованы на нужды семьи. По словам Гавриловой, рыночная стоимость спорной квартиры на момент покупки составляла 150 миллионов рублей (1 497 849 евро).

Во время предыдущего заседания суд пытался уточнить сумму, вырученную от продажи квартиры, а также цели, на которые были потрачены эти деньги. Как утверждает адвокат семьи Тиммы, четких ответов на эти вопросы представлено не было.

Семья баскетболиста намерена добиваться раздела всего имущества, приобретенного в браке. В частности, речь идет о возможных банковских счетах, вкладах, долях в капитале компаний и недвижимости, которая была оформлена на имя Седоковой и впоследствии отчуждена.

Важно отметить, что все обстоятельства имущественного спора еще оцениваются судом. Решение о том, какое имущество подлежит разделу и в каких долях, пока не принято.

Янис Тимма и Анна Седокова начали отношения в 2019 году, а спустя год зарегистрировали брак. Осенью 2024 года певица сообщила об их расставании. 17 декабря 2024 года 32-летний баскетболист был найден мертвым в Москве. По данным СМИ, причиной смерти стало самоубийство.

До своей смерти Тимма выступал за команду «Аликсон» в турнире, организованном российской букмекерской компанией «Лига Ставок». За сборную Латвии он провел 68 матчей.