Латвийская теннисистка Алена Остапенко продолжает успешное выступление в парном разряде турнира WTA 1000 в Цинциннати. Вместе с представительницей Тайваня Шувэй Се она вышла в четвертьфинал после досрочного завершения матча.

Алена Остапенко и Шувэй Се из Тайваня вышли в четвертьфинал престижного турнира категории WTA 1000 в Цинциннати. Посеянный под пятым номером дуэт получил путевку в следующую стадию после того, как соперницы не смогли завершить матч.

К моменту остановки встречи латвийско-тайваньская пара уверенно лидировала со счетом 6:3, 2:1 в матче против словенки Андреи Клепач и британки Майи Ламсден. После этого соперницы приняли решение отказаться от продолжения игры.

Благодаря выходу в четвертьфинал Остапенко пополнила свой рейтинг на 215 очков WTA. Для борьбы за высокие позиции в мировом рейтинге такие результаты на турнирах категории WTA 1000 имеют особое значение.

Следующими соперницами Остапенко и Се станут либо американка Пейтон Стернс и украинка Марта Костюк, либо китайская теннисистка Го Ханьюй и француженка Кристина Младенович.

Стоит отметить, что турнир для пары начался с уверенной победы. В первом круге Остапенко и Се в двух сетах обыграли Терезу Михаликову из Словакии и британку Оливию Николс — 7:6 (7:2), 6:3.

После вылета из одиночного разряда именно парный турнир остается для латвийской теннисистки возможностью побороться за титул в Цинциннати. Напомним, ранее Остапенко уступила во втором круге одиночной сетки польке Магдалене Френх со счетом 1:6, 3:6.

Турнир WTA 1000 в Цинциннати проходит на кортах с твердым покрытием и завершится в ближайшее воскресенье.