Футболисты «Riga» увезли с Фарерских островов нулевую ничью в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Главный тренер Адриан Гуля уверен, что при поддержке домашних трибун команда сможет сделать последний шаг к основному этапу турнира.

Латвийский чемпион «Riga» сохранил хорошие шансы на выход в основной этап Лиги конференций УЕФА. В первом матче раунда плей-офф рижская команда на выезде сыграла вничью 0:0 с фарерским клубом «КИ Клаксвик», оставив судьбу путевки на ответную встречу.

Главный тренер «Riga» Адриан Гуля после матча отметил, что окончательную оценку игре можно будет дать после домашнего поединка, где его команде необходимо добиться победы.

По словам специалиста, матч получился непростым из-за специфического искусственного поля и атмосферы на стадионе, однако футболисты сумели быстро адаптироваться к условиям.

«На протяжении примерно 75–80 процентов игрового времени мы показывали очень хороший футбол», — отметил Гуля.

Тренер также подчеркнул, что хозяева традиционно опасны при стандартных положениях, однако «Riga» в целом сумела нейтрализовать это преимущество. В то же время, по его мнению, рижане могли воспользоваться двумя хорошими моментами и добиться победы уже в первом матче.

Теперь все решится в Риге. Победитель ответной встречи получит путевку в основной этап Лиги конференций, а проигравший завершит выступление в еврокубках.

Гуля выразил уверенность, что дома его команда сможет сыграть еще сильнее.

«Я верю, что дома при поддержке наших болельщиков мы будем сильнее и сделаем все, чтобы пройти дальше».

Для латвийского футбола этот матч имеет особое значение. После вылета РФШ, «Ауды» и «Лиепаи» именно «Riga» остается последним представителем страны в нынешнем еврокубковом сезоне.

Путь рижан к решающему раунду оказался непростым. Команда начала кампанию в квалификации Лиги чемпионов, где уступила армянскому «Арарат-Армения», после чего продолжила борьбу в Лиге конференций. Там «Riga» последовательно обыграла северомакедонский «Вардар» и венгерский «ЭТО» из Дьёра.

Ответный матч пройдет в следующий четверг в Риге. Именно он определит, сможет ли чемпион Латвии впервые в этом сезоне вывести страну в основной этап еврокубкового турнира.