Трансфера LSU оказалась в центре внимания по следующим причинам:

Лидер LSU - 20-летняя украинка Катерина Коваль.

Минаева и Коваль играют на одной позиции.

Отец Коваль служит в ВСУ оператором беспилотников.

Такой трансфер невозможен во многих командах. Но тренером LSU является Ким Малки — одна из культовых фигур женского баскетбола США. «Я не могу отказаться от баскетболистки, которая способна помочь нам, только из-за конфликта между двумя странами», — заявила Малки.

По словам тренера, Коваль отнеслась к ситуации сдержанно. Когда Малки предположила, что две баскетболистки могут стать рода «послами» взаимопонимания на фоне конфликта и даже помочь положить конец противостоянию, украинка лишь улыбнулась и ответила: «Сомневаюсь».

Спустя несколько дней Коваль покинула команду LSU по «личным причинам».