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Россиянка «выдавила» украинку из баскетбольной команды в США 1 476

Спорт
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: баскетбол

Баскетбольная команда Университета штата Луизиана (LSU) подписала 17-летнюю российскую центровую Анну Минаеву.

Трансфера LSU оказалась в центре внимания по следующим причинам:

  • Лидер LSU - 20-летняя украинка Катерина Коваль.

  • Минаева и Коваль играют на одной позиции.

  • Отец Коваль служит в ВСУ оператором беспилотников.

Такой трансфер невозможен во многих командах. Но тренером LSU является Ким Малки — одна из культовых фигур женского баскетбола США. «Я не могу отказаться от баскетболистки, которая способна помочь нам, только из-за конфликта между двумя странами», — заявила Малки.

По словам тренера, Коваль отнеслась к ситуации сдержанно. Когда Малки предположила, что две баскетболистки могут стать рода «послами» взаимопонимания на фоне конфликта и даже помочь положить конец противостоянию, украинка лишь улыбнулась и ответила: «Сомневаюсь».

Спустя несколько дней Коваль покинула команду LSU по «личным причинам».

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#США #Украина #спорт #баскетбол #университет #Россия
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Николай Кудрявцев
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