Баскетбольная команда Университета штата Луизиана (LSU) подписала 17-летнюю российскую центровую Анну Минаеву.
Трансфера LSU оказалась в центре внимания по следующим причинам:
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Лидер LSU - 20-летняя украинка Катерина Коваль.
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Минаева и Коваль играют на одной позиции.
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Отец Коваль служит в ВСУ оператором беспилотников.
Такой трансфер невозможен во многих командах. Но тренером LSU является Ким Малки — одна из культовых фигур женского баскетбола США. «Я не могу отказаться от баскетболистки, которая способна помочь нам, только из-за конфликта между двумя странами», — заявила Малки.
По словам тренера, Коваль отнеслась к ситуации сдержанно. Когда Малки предположила, что две баскетболистки могут стать рода «послами» взаимопонимания на фоне конфликта и даже помочь положить конец противостоянию, украинка лишь улыбнулась и ответила: «Сомневаюсь».
Спустя несколько дней Коваль покинула команду LSU по «личным причинам».
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