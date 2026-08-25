Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд решился на радикальную смену образа. 26-летний норвежец расстался с длинными светлыми волосами, которые за последние годы стали одной из его визитных карточек, и сделал очень короткую стрижку.

Футболист показал преображение незадолго до старта нового сезона английской Премьер-лиги. Вместо привычных длинных волос, которые во время матчей Холанд обычно собирал в пучок, теперь у него короткая, почти армейская стрижка, передает Entrevue.

«Новый сезон, новая стрижка»

Скрывать перемены Холанд не стал. 23 августа, за несколько часов до первого матча «Манчестер Сити» в Премьер-лиге против «Борнмута», футболист показал процесс преображения в социальных сетях.

На видео Холанд сначала появляется со своей привычной прической, после чего садится в кресло парикмахера и расстается с длинными волосами.

«Новый сезон, новая стрижка», — прокомментировал футболист результат.

Позже он опубликовал еще несколько снимков с новой прической, дав понять, что результатом доволен.

Подруга Холанда боялась «заплакать»

Решение футболиста удивило даже его близких. Партнерша Холанда Изабель Хаугсенг Йохансен еще до стрижки пошутила, что может расплакаться, увидев, как исчезают знаменитые длинные волосы норвежца.

Сам Холанд признался, что размышлял о смене имиджа уже некоторое время. Первоначально он собирался подстричься после чемпионата мира 2026 года, однако в итоге решил сделать это перед началом нового клубного сезона.

Ибрагимович пошутил о «силе» Холанда

После похода к парикмахеру футболист решил показать результат друзьям и родственникам по видеосвязи. Среди тех, кто увидел нового Холанда, оказался Златан Ибрагимович.

Бывший шведский нападающий пошутил, что теперь норвежец, возможно, станет быстрее.

Ранее Ибрагимович якобы советовал Холанду не стричься, в шутку связывая его длинные волосы с его футбольной «силой». Получилась своеобразная отсылка к библейскому Самсону, лишившемуся своей невероятной силы после того, как ему отрезали волосы.

Гвардиола тоже не удержался от шутки

Преображение своего форварда оценил и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Увидев Холанда с короткой стрижкой, испанец пошутил и по поводу собственной прически: мол, норвежцу хотя бы есть что стричь.

Новый образ футболиста быстро стал предметом обсуждения среди болельщиков. Это неудивительно: с момента перехода Холанда в «Манчестер Сити» в 2022 году его длинные светлые волосы фактически превратились в часть персонального бренда.

Высокого и мощного норвежца с длинными светлыми волосами регулярно сравнивали с викингом. Теперь от одного из главных элементов этого образа он отказался.

Новый сезон — новый Холанд

В матче против «Борнмута» Холанд уже появился с новой прической. «Манчестер Сити» начал сезон 2026/2027 с победы со счетом 2:1.

При этом смена имиджа никак не меняет статуса норвежца в команде. Холанд остается одним из ключевых игроков атаки «Манчестер Сити», а его долгосрочный контракт с английским клубом рассчитан до 2034 года.

Так что новый сезон Холанд начинает буквально с новой головы. И еще до первых громких футбольных историй его радикальная стрижка уже обеспечила норвежцу внимание болельщиков и СМИ.