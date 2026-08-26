Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Две латвийские спортсменки стали чемпионками Европы U-18 по стрельбе 0 22

Спорт
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийские спортсменки Анете Тукиша и Алисе Дварищке завоевали золотые медали чемпионата Европы U-18 по стрельбе.

Латвийские спортсменки Анете Тукиша и Алисе Дварищке завоевали золотые медали чемпионата Европы U-18 по стрельбе, сообщает Латвийская федерация стрельбы (LŠF).

На проходящем в столице Эстонии Таллине чемпионате Европы U-18 Тукиша завоевала золото в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. Дварищке стала лучшей в индивидуальной дисциплине по стрельбе из спортивного пистолета с дистанции 25 метров.

Тем временем Кристиана Агуле завоевала серебряную медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров. Дварищке в этой дисциплине заняла третье место, а Лидия Капиня — седьмое.

Результаты Агуле, Дварищке и Капини также учитывались в командном зачете. Сборная Латвии набрала 1690 очков и 46 попаданий в центральную десятку, завоевав серебряные медали. Латвийки уступили только команде Украины.

В стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений среди девушек Кристине Биркмане заняла 18-е место, а Иева Пепуле — 26-е. В командном зачете Тукиша, Биркмане и Пепуле завоевали бронзовые медали.

В индивидуальной дисциплине по стрельбе из спортивного пистолета с 25 метров, помимо победы Дварищке, Агуле заняла девятое место, а Капиня — 27-е. В индивидуальной стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений Тукиша стала четвертой.

Среди юношей в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений Микелис Эрцманис занял 27-е место, Линардс Дварищкис — 29-е, а Кристерс Циематниекс завершил соревнования на 30-й позиции. В командном зачете латвийское трио стало восьмым.

В стрельбе из пистолета с 25 метров среди юниоров Карлис Блейделис занял 23-е место, а Элвис Павловскис на огневой рубеж не вышел.

В мужских индивидуальных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений Циематниекс занял 23-е место, Дварищкис — 24-е, а Эрцманис соревнования не завершил.

В индивидуальной стрельбе из спортивного пистолета с 25 метров среди юношей Блейделис занял 18-е место, а Павловскис не стартовал.

В соревнованиях смешанных пар по стрельбе из пистолета с 25 метров Кристиана Агуле и Карлис Блейделис заняли пятое место.

В квалификации смешанных пар по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений Тукиша и Дварищкис стали шестыми, Биркмане и Эрцманис заняли десятое место, а Пепуле и Циематниекс — 21-е.

Латвию на чемпионате Европы U-18 в Таллине представляют 11 спортсменов: Кристиана Агуле, Алисе Дварищке, Лидия Капиня, Анете Тукиша, Кристине Биркмане, Иева Пепуле, Карлис Блейделис, Элвис Павловскис, Микелис Эрцманис, Линардс Дварищкис и Кристерс Циематниекс.

×
#Латвия #спорт #стрельба #чемпионат Европы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Инфантино
Изображение к статье: Бавария - Боруссия
Изображение к статье: Адриан Гуля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Юрмале состоялась латвийская премьера спектакля Teatro Delusio в рамках Baltic Awards
Культура &
Изображение к статье: Беспилотник в Болгарии
В мире
Изображение к статье: Дарья Семенистая
Спорт
Изображение к статье: вантовый мост
Наша Латвия
Изображение к статье: ДТП
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Удивите своих гостей арбузной пиццей
Еда и рецепты
Изображение к статье: В Юрмале состоялась латвийская премьера спектакля Teatro Delusio в рамках Baltic Awards
Культура &
Изображение к статье: Беспилотник в Болгарии
В мире
Изображение к статье: Дарья Семенистая
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео