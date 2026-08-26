На проходящем в столице Эстонии Таллине чемпионате Европы U-18 Тукиша завоевала золото в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. Дварищке стала лучшей в индивидуальной дисциплине по стрельбе из спортивного пистолета с дистанции 25 метров.

Тем временем Кристиана Агуле завоевала серебряную медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров. Дварищке в этой дисциплине заняла третье место, а Лидия Капиня — седьмое.

Результаты Агуле, Дварищке и Капини также учитывались в командном зачете. Сборная Латвии набрала 1690 очков и 46 попаданий в центральную десятку, завоевав серебряные медали. Латвийки уступили только команде Украины.

В стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений среди девушек Кристине Биркмане заняла 18-е место, а Иева Пепуле — 26-е. В командном зачете Тукиша, Биркмане и Пепуле завоевали бронзовые медали.

В индивидуальной дисциплине по стрельбе из спортивного пистолета с 25 метров, помимо победы Дварищке, Агуле заняла девятое место, а Капиня — 27-е. В индивидуальной стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений Тукиша стала четвертой.

Среди юношей в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений Микелис Эрцманис занял 27-е место, Линардс Дварищкис — 29-е, а Кристерс Циематниекс завершил соревнования на 30-й позиции. В командном зачете латвийское трио стало восьмым.

В стрельбе из пистолета с 25 метров среди юниоров Карлис Блейделис занял 23-е место, а Элвис Павловскис на огневой рубеж не вышел.

В мужских индивидуальных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений Циематниекс занял 23-е место, Дварищкис — 24-е, а Эрцманис соревнования не завершил.

В индивидуальной стрельбе из спортивного пистолета с 25 метров среди юношей Блейделис занял 18-е место, а Павловскис не стартовал.

В соревнованиях смешанных пар по стрельбе из пистолета с 25 метров Кристиана Агуле и Карлис Блейделис заняли пятое место.

В квалификации смешанных пар по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений Тукиша и Дварищкис стали шестыми, Биркмане и Эрцманис заняли десятое место, а Пепуле и Циематниекс — 21-е.

Латвию на чемпионате Европы U-18 в Таллине представляют 11 спортсменов: Кристиана Агуле, Алисе Дварищке, Лидия Капиня, Анете Тукиша, Кристине Биркмане, Иева Пепуле, Карлис Блейделис, Элвис Павловскис, Микелис Эрцманис, Линардс Дварищкис и Кристерс Циематниекс.