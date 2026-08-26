Бывший чемпион мира по снукеру шотландец Грэм Дотт был признан виновным в сексуальном насилии над двумя детьми, сообщает Sky News.

Как установил суд, преступления совершались в период с 1993 по 2010 год. Жертвами Дотта стали девочка (в период с 1993 по 1996 год) и мальчик (с 2006 по 2010 год). На момент совершения преступлений дети учились в начальной школе. Сам Дотт отрицал какие-либо правонарушения, назвав обвинения «отвратительными».

Сообщается, что женщина, которой сейчас 40 лет, подала заявление в 2001 году, однако тогда полиция оставила его без внимания. В ноябре 2024 года с ней вновь связались уже после заявления второго потерпевшего.

49-летний Дотт отверг каждое из обвинений. В понедельник присяжные вынесли обвинительный вердикт. Приговор спортсмену будет вынесен 29 сентября в Высоком суде Эдинбурга.