Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экс-чемпиона мира по снукеру признали виновным в растлении детей 0 146

Спорт
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грэм Дотт

Бывший чемпион мира по снукеру шотландец Грэм Дотт был признан виновным в сексуальном насилии над двумя детьми, сообщает Sky News.

Как установил суд, преступления совершались в период с 1993 по 2010 год. Жертвами Дотта стали девочка (в период с 1993 по 1996 год) и мальчик (с 2006 по 2010 год). На момент совершения преступлений дети учились в начальной школе. Сам Дотт отрицал какие-либо правонарушения, назвав обвинения «отвратительными».

Сообщается, что женщина, которой сейчас 40 лет, подала заявление в 2001 году, однако тогда полиция оставила его без внимания. В ноябре 2024 года с ней вновь связались уже после заявления второго потерпевшего.

49-летний Дотт отверг каждое из обвинений. В понедельник присяжные вынесли обвинительный вердикт. Приговор спортсмену будет вынесен 29 сентября в Высоком суде Эдинбурга.

×
#судебный процесс #снукер #преступления #дети
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Инфантино
Изображение к статье: Бавария - Боруссия
Изображение к статье: Адриан Гуля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Юрмале состоялась латвийская премьера спектакля Teatro Delusio в рамках Baltic Awards
Культура &
Изображение к статье: Беспилотник в Болгарии
В мире
Изображение к статье: Дарья Семенистая
Спорт
Изображение к статье: вантовый мост
Наша Латвия
Изображение к статье: ДТП
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Латвийские спортсменки Анете Тукиша и Алисе Дварищке завоевали золотые медали чемпионата Европы U-18 по стрельбе.
Спорт
Изображение к статье: В Юрмале состоялась латвийская премьера спектакля Teatro Delusio в рамках Baltic Awards
Культура &
Изображение к статье: Беспилотник в Болгарии
В мире
Изображение к статье: Дарья Семенистая
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео