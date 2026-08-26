Исследование специалистов Mass General Brigham, опубликованное в медицинском журнале The BMJ, показало, что примерно у четверти бывших игроков Национальной футбольной лиги (NFL), умерших в 2016–2021 годах, была хроническая травматическая энцефалопатия (CTE), сообщают американские СМИ.

Речь идет о спортсменах, которые за свою карьеру приняли участие хотя бы в одном матче NFL. Примерно у 25% из них к моменту смерти имелась CTE — дегенеративное заболевание мозга, которое связывают в том числе с многократными травмами головы.

«Мы знаем, что этот патологический процесс отчасти может быть вызван повторными травмами мозга. Но мы не знали, насколько широко распространено заболевание», — цитирует NPR ведущего автора исследования доктора Дэниела Данешвара.

Связь между профессиональным американским футболом и CTE обсуждается уже много лет, однако определить реальную распространенность заболевания сложно. Достоверно диагностировать CTE можно только после смерти, исследовав ткани головного мозга.

Поэтому значительная часть научных данных получена при изучении мозга умерших спортсменов, переданного исследователям их семьями. Нередко речь идет о бывших игроках, у которых при жизни наблюдались возможные признаки заболевания, в частности потеря памяти или значительные перепады настроения. Из-за этого такие образцы не позволяют напрямую определить распространенность CTE среди всех профессиональных футболистов.

Авторы нового исследования использовали коллекцию банка мозга UNITE при Бостонском университете. В нем находятся образцы мозга более 330 игроков NFL, умерших с 2008 по 2021 год. У 93% из них была обнаружена CTE. Для оценки распространенности заболевания исследователи сосредоточились на периоде с 2016 по 2021 год, когда доля умерших игроков, чей мозг был передан для исследований, была наиболее высокой.

По словам Данешвара, полученная оценка в 25% является «нижней границей», а реальная доля бывших игроков NFL с CTE может быть выше.

Отдельный опрос показал, что около трети бывших игроков 32 команд NFL считают, что у них может быть CTE. Однако при жизни подтвердить такой диагноз в настоящее время невозможно.

Заболевание связывают не только с американским футболом. Повышенный риск отмечается у людей, регулярно подвергавшихся травмам головы, включая военных ветеранов и спортсменов высокого уровня, занимающихся контактными видами спорта. Недавнее исследование хоккеистов также обнаружило связь между продолжительностью спортивной карьеры и риском развития CTE.

Авторы работы отдельно изучили связь CTE с деменцией. Была обнаружена высокая корреляция между деменцией при жизни и выявлением после смерти наиболее тяжелой, четвертой стадии CTE.

В NFL заявили NPR, что лига продолжает работать над повышением безопасности американского футбола, в том числе принимает меры для сокращения количества сотрясений мозга и ударов по голове. Некоторые профессиональные игроки также начали использовать мягкие защитные накладки на шлемы, призванные дополнительно смягчать сильные удары.

При этом дегенеративные заболевания мозга встречаются и у людей, никогда не получавших подобных травм. Согласно исследованию, опубликованному в Nature Medicine, среди американцев старше 55 лет риск развития той или иной формы деменции в течение оставшейся жизни оценивается в 42%.