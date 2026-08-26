Латвийская теннисистка Дарья Семенистая во вторник успешно стартовала в квалификации заключительного в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США (US Open).

Семенистая, занимающая 109-е место в рейтинге WTA и посеянная в квалификации под четвертым номером, в первом раунде обыграла японскую теннисистку Хаю Киноситу, занимающую 223-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:2, 7:5.

Эта победа позволила Семенистой прервать серию из семи поражений подряд.

За выход во второй раунд квалификации латвийская теннисистка заработала 20 рейтинговых очков WTA.

Во втором раунде соперницей Семенистой станет представительница России Александра Шубладзе, занимающая 190-е место в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат США по теннису проводится на кортах с твердым покрытием.