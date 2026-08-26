Один из самых громких дуэтов US Open-2026 неожиданно завершил выступление уже в первом круге. Новак Джокович и Арина Соболенко, получившие первый номер посева в миксте, выиграли стартовый сет, но затем уступили специалистам парной игры Катержине Синяковой и Генри Паттену.

Звездная пара Новака Джоковича и Арины Соболенко считалась одной из главных достопримечательностей обновленного турнира смешанных пар на US Open. На корте объединились 24-кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде и первая ракетка мира, действующая чемпионка US Open Арина Соболенко.

Однако громкие имена не помогли фаворитам избежать сенсации.

В первом круге Джокович и Соболенко встретились с настоящими специалистами парного тенниса — чешкой Катержиной Синяковой и британцем Генри Паттеном. Оба занимают первые места мирового рейтинга в парном разряде — соответственно среди женщин и мужчин.

Начали уверенно — закончили разгромом на тай-брейке

Поначалу казалось, что фавориты полностью оправдывают свой статус. Джокович и Соболенко быстро захватили инициативу и выиграли первый сет со счетом 4:1. На это им потребовалось всего 12 минут.

Но затем характер встречи резко изменился.

Синякова и Паттен забрали вторую партию — 4:2, и судьбу матча пришлось решать на чемпионском тай-брейке до десяти очков.

Здесь преимущество парных специалистов оказалось подавляющим. Синякова и Паттен выиграли тай-брейк 10:2, а вместе с ним и весь матч — 1:4, 4:2, 10:2. Причем эффектную точку Синякова поставила эйсом на подаче против Джоковича.

Таким образом, первый номер посева покинул соревнования уже после стартовой встречи.

Почему матч получился таким коротким

В этом году смешанный парный турнир US Open проводится по необычным правилам. В первых раундах для победы в сете достаточно выиграть четыре гейма, при счете 40:40 действует система без «больше-меньше», а вместо полноценного третьего сета проводится тай-брейк до десяти очков.

Именно такой формат делает микст особенно непредсказуемым: времени исправить неудачный отрезок практически нет.

Для Джоковича и Соболенко дополнительной сложностью стало то, что в официальных соревнованиях они прежде вместе не выступали, тогда как их соперники входят в мировую элиту именно парного тенниса.

Обидчики фаворитов тоже долго не задержались

Впрочем, Синяковой и Паттену развить успех не удалось. Уже в четвертьфинале их остановила семейная пара — украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис.

Свитолина и Монфис победили со счетом 5:4 (8:6), 4:5 (3:7), 10:8 и пробились в полуфинал.

А Джоковичу и Соболенко теперь остается переключиться на главную задачу — одиночный турнир US Open, который стартует 30 августа.

В итоге эксперимент двух суперзвезд продлился всего один матч. Джокович и Соболенко успели показать, почему их считали фаворитами, но обновленный формат US Open еще раз доказал: в миксте громкое имя и успехи в одиночном теннисе вовсе не гарантируют победу над сыгранными мастерами парной игры.