Лионель Месси в возрасте 39 лет объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Капитан национальной команды уходит после 207 матчей и 125 голов, победы на чемпионате мира 2022 года и поражения в финале ЧМ-2026.

Однако из большого футбола Месси пока не уходит — он продолжит выступать за «Интер Майами», передает Entrevue.

«Это решение до сих пор причиняет мне боль»

Лионель Месси больше не будет выходить на поле в футболке сборной Аргентины. В понедельник, 31 августа 2026 года, 39-летний капитан «альбиселесте» объявил, что завершает международную карьеру. Решение вступает в силу немедленно.

Так заканчивается история, продолжавшаяся 21 год. За это время Месси провел за сборную 207 матчей и забил 125 голов — оба показателя являются национальными рекордами.

О своем решении футболист рассказал в большом сообщении, опубликованном в социальных сетях. Месси признался, что долго размышлял, прежде чем сделать заявление.

«Это решение до сих пор причиняет мне боль», — написал он, добавив, что пришло время покинуть национальную команду.

Аргентинец подчеркнул, что отдал этой футболке все — и в тяжелые годы, и во время периода больших побед, которым завершилась его международная карьера.

«Мне больше нечего отдать», — объяснил Месси.

По его мнению, теперь больше ответственности за будущее сборной должно взять на себя новое поколение аргентинских футболистов.

При этом полностью расставаться с национальной командой Месси не намерен. Теперь он обещает следить за ее выступлениями уже в качестве болельщика.

«Теперь я буду одним из вас», — написал футболист, который на протяжении значительной части своей карьеры носил капитанскую повязку сборной.

Последним стал финал против Испании

Решение Месси становилось все более вероятным после чемпионата мира 2026 года. После поражения Аргентины в финале от Испании он не стал сразу объявлять о своем будущем, однако дал понять, что продолжение выступлений за национальную команду находится под большим вопросом.

Финал состоялся 19 июля. Аргентина уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время. Решающий мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Теперь именно этот матч останется последней игрой Лионеля Месси за сборную своей страны.

При этом выступление 39-летнего футболиста на чемпионате мира показало, что даже в таком возрасте он способен играть на высочайшем уровне.

За восемь матчей турнира Месси забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи, вновь сыграв ключевую роль в выходе Аргентины в финал.

Всего за карьеру на чемпионатах мира Месси забил 21 мяч. Международную карьеру он завершает вторым бомбардиром в истории мировых первенств после Килиана Мбаппе, у которого после ЧМ-2026 насчитывается 22 гола.

Месси принял участие в шести чемпионатах мира — с 2006 по 2026 год — и провел на них 34 матча.

207 матчей и 125 голов за Аргентину

За основную сборную Аргентины Лионель Месси впервые сыграл в 2005 году. Двадцать один год спустя его итоговая статистика составляет 207 матчей и 125 забитых мячей.

Ни один другой аргентинский футболист не выходил на поле за национальную команду так часто и не забивал за нее столько голов.

Однако отношения Месси со сборной далеко не всегда были безоблачными.

На протяжении многих лет его постоянно сравнивали с Диего Марадоной. Футболиста критиковали за то, что феноменальные успехи, которых он добивался в «Барселоне», долгое время не удавалось повторить в составе национальной команды.

В 2014 году Аргентина проиграла Германии в финале чемпионата мира. Затем последовали несколько болезненных поражений в финалах Кубка Америки.

После проигрыша Чили в финале Кубка Америки Centenario в 2016 году Месси впервые объявил о завершении международной карьеры.

Однако тогда его решение продержалось всего несколько недель. Уже в августе 2016 года футболист передумал и вернулся в сборную.

Возвращение изменило все

Вторая часть карьеры Месси в сборной Аргентины полностью изменила отношение к его достижениям на международном уровне.

В 2021 году он наконец выиграл Кубок Америки — свой первый крупный трофей со взрослой национальной командой.

В следующем году Аргентина победила Италию в Финалиссиме, а затем произошло главное событие международной карьеры Месси: сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022 года в Катаре, обыграв в финале Францию.

Еще через два года, в 2024-м, «альбиселесте» вновь выиграли Кубок Америки.

Таким образом, Месси завершает международную карьеру в статусе чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка Америки и победителя Финалиссимы. Кроме того, в 2008 году он завоевал олимпийское золото.

В 2026 году Месси попытался во второй раз подряд стать чемпионом мира. Аргентина вновь добралась до финала, однако поражение от Испании не позволило капитану национальной команды повторить триумф четырехлетней давности.

Смерть отца укрепила решение

Последние недели перед объявлением об уходе оказались для Месси особенно тяжелыми и по личным причинам.

8 августа в возрасте 68 лет умер его отец Хорхе Месси, который на протяжении многих лет также был агентом футболиста.

После смерти отца Лионель опубликовал эмоциональное сообщение, в котором признался, что глубоко сомневается в будущем своей карьеры.

Как утверждается в публикации, прощальное послание Месси начал составлять еще 21 июля — через два дня после финала чемпионата мира. Смерть отца несколько недель спустя окончательно укрепила решение, которое футболист обдумывал уже некоторое время.

Из футбола Месси пока не уходит

Завершение выступлений за Аргентину не означает окончания профессиональной карьеры Лионеля Месси.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» продолжит играть за «Интер Майами».

Более того, 39-летний аргентинец по-прежнему демонстрирует впечатляющую результативность. В минувшее воскресенье он забил четыре мяча и сделал результативную передачу в матче против «Монреаля», который завершился победой его команды со счетом 7:1.

В нынешнем сезоне MLS на счету Месси уже 18 голов.

Таким образом, Месси закрывает только одну — но, пожалуй, самую эмоциональную — главу своей футбольной биографии. Она началась в 2005 году, вместила болезненные поражения, первый уход и возвращение, годы критики и, наконец, главные победы. Спустя 207 матчей и 125 голов история Лионеля Месси в футболке сборной Аргентины завершена.