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Польшу могут не допустить на Олимпийские игры 0 129

Спорт
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Олимпиада

Польских спортсменов могут не допустить к Олимпийским играм из-за ареста главы Олимпийского комитета Польши (PKOL) Радослава Песевича, сообщает Onet со ссылкой на внутреннее письмо членам Польского олимпийского комитета.

Песевича задержали на прошлой неделе в рамках расследования по делу обанкротившейся криптовалютной биржи Zondacrypto. Его обвиняют в коррупции. Cуд в Катовице принял решение арестовать его на три месяца.

По информации издания, Международный олимпийский комитет (МОК) предложил три варианта выхода из ситуации в связи с арестом Песевича.

Первым вариантом является добровольная отставка Песевича. Во втором случае PKOL может приостановить полномочия президента самостоятельно.

Третий, крайний сценарий — вмешательство МОК, которое может привести к приостановке членства Польши в организации. В этом случае польские спортсмены не смогут участвовать в Олимпийских и юношеских Олимпийских играх.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут летом 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

В апреле польская прокуратура начала расследование в отношении Zondacrypto по обвинению в мошенничестве и отмывании денег на сумму 350 млн злотых ($95 млн). Организация в октябре 2025 года стала генеральным спонсором PKOL.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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