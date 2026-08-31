US Open-2026 станет самым щедрым теннисным турниром в истории. Общий объем выплат участникам достигнет рекордных 108 миллионов долларов — на 20% больше, чем год назад. А победители одиночных соревнований получат по 5,5 миллиона долларов.

Организаторы Открытого чемпионата США объявили о крупнейшем пакете выплат игрокам за всю историю профессионального тенниса, сообщает официальный сайт US Open. В 2026 году его размер составит 108 миллионов долларов.

Предыдущий рекорд также принадлежал US Open: в 2025 году теннисистам было выделено 90 миллионов долларов. Таким образом, всего за год сумма выросла на 20%, а за два года — сразу на 44%.

Особенно впечатляющими выглядят призовые чемпионов. Победители мужского и женского одиночных турниров заработают по 5,5 миллиона долларов. Это крупнейшая выплата чемпиону одиночного разряда в истории тенниса. Финалисты получат по 2,8 миллиона, полуфиналисты — по 1,45 миллиона, четвертьфиналисты — по 780 тысяч долларов.

Причем организаторы значительно увеличили выплаты не только звездам, которые доберутся до решающих стадий. Теннисист, проигравший уже в первом круге основной сетки, получит 140 тысяч долларов — на 27% больше, чем год назад. Это тоже рекорд турниров Большого шлема.

Щедрым станет US Open и для пар. Победители мужского и женского парных разрядов заработают по 1 миллиону долларов на команду. Такой же миллион предусмотрен для чемпионов соревнований смешанных пар.

Рост призовых произошел на фоне давления со стороны ведущих теннисистов. Игроки уже некоторое время требуют, чтобы участники турниров Большого шлема получали более значительную долю огромных доходов соревнований. В этом году ведущие теннисисты, среди которых Янник Синнер и Арина Соболенко, даже ограничивали общение со СМИ в рамках своей протестной кампании.

Рекордное повышение выплат было встречено игроками положительно. Однако они подчеркивают, что вопрос окончательно не решен: теннисисты по-прежнему добиваются создания согласованной системы распределения доходов между организаторами турниров и спортсменами.

Кроме того, USTA выделит первоначальные 2 миллиона долларов на новую программу поддержки игроков. Деньги предполагается поровну распределить между мужской и женской частями программы, которая должна дополнять существующие пенсионные механизмы и помогать теннисистам на разных этапах карьеры.

Таким образом, US Open-2026 окончательно перешагнул психологическую отметку в 100 миллионов долларов и стал самым денежным теннисным турниром в истории. Для сравнения: еще в 2025 году рекордные выплаты составляли 90 миллионов долларов.