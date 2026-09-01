В понедельник Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины. Фото с прощальным письмом Месси также привлекло внимание фанатов «Гарри Поттера».

Золотая ручка на фото, похоже, имеет символ из романа Джоан Роулинг: на клипсе изображена эмблема маховика времени — магического предмета, который позволять путешествовать в прошлое.

О связи семьи Месси с «Гарри Поттером» известно давно. Его супруга Антонела Роккоццо неоднократно публично демонстрировала фанатичную любовь к саге:

– хранит свою первую книгу о Гарри Поттере уже более 20 лет;

– посещала вместе с детьми тематический парк Universal Studios в Орландо;

– устроила свой день рождения в стиле «Гарри Поттера»;

– сделала татуировку с Золотым Снитчем - одним из самых узнаваемых объектов в созданной Джоан Роулинг вселенной.