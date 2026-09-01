«300. Этого хватит на весь турнир. Если я пройду его до конца», — сказал Медведев в видео, опубликованном в официальном аккаунте US Open в соцсети Х.

После победы в матче первого круга над французом Юго Гастоном Медведева спросили, почему он по ходу встречи жевал жвачку. Россиянин объяснил это сухостью во рту и рассказал, что подсмотрел эту привычку у бейсболистов.

Во втором круге соперником Медведева станет американец Себастьян Горзны (731-й в рейтинге, получил wild card).