Во вторник, 8 сентября стартует новый розыгрыш Лиги чемпионов, который завершится 5 июня 2027 года финалом на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. На общем этапе в борьбу за трофей вступят 36 команд.

Букмекеры представили котировки на победу в ЛЧ. Время выяснить, чьи шансы предпочтительнее.

«ПСЖ»

По мнению экспертов, команда Луиса Энрике — главный фаворит в борьбе за Кубок чемпионов. Защиту титула в исполнении парижан оценили в 6.00.

В межсезонье «ПСЖ» расстался с важными джокерами — Гонсалу Рамушем, Ли Кан Ином и Брэдли Барколя. А также отпустил не закрепившихся в обойме Рандаля Коло-Муани, Ибраима Мбайе и Ноама Камара. Но точно не стал слабее: состав укрепили Люка Динь, Магнес Аклиуш, Ферран Торрес и Мика Годтс. Плавная перестройка позволяет столичному клубу мечтать о повторении уникального достижения мадридского «Реала» — трех побед в ЛЧ подряд.

На общем этапе парижане сыграют со «Слованом» (дома), «Манчестер Сити» (выезд), «Барселоной» (д), «Вильярреалом» (в), «Ромой» (д), «Астон Виллой» (в), «Комо» (в) и «Галатасараем» (д).

«Арсенал»

В прошлом сезоне «канониры» остановились в шаге от самого престижного клубного трофея Европы, а их победа в нынешней кампании получила котировку 7.00.

Летом лондонцы провернули три больших трансфера — на «Эмирейтс» перебрались Бруно Гимарайнс, Христос Цолис и Эзри Конса. Поэтому клуб не заметил потери Леандро Троссарда, Габриэла Жезуса и Кристиана Нергора. Не говоря уже о катавшихся по арендам Якубе Кивере, Фабиу Виейре и Карле Хейне.

Соперниками «Арсенала» на общем этапе станут «Наполи» (в), «Лилль» (д), «Бавария» (в), «Славия» (в), «Боруссия» Дортмунд (д), «Реал» (д), «Бетис» (в) и «Сабах» (д).

«Барселона»

Пополнение музея сине-гранатовых шестым Кубком чемпионов идет за 7.00. В последний раз «Барса» брала трофей в сезоне-2014/15, после чего ни разу не добиралась до финала, а в полуфинале была только дважды.

Каталонцы провели качественную работу по углублению состава — подписали Энтони Гордона, Карима Адейеми, Родри, Доминика Ливаковича и Габриэла Жезуса. Среди заметных потерь лишь Ферран Торрес и Роберт Левандовски.

На общем этапе команда Ханси Флика встретится с «Фейеноордом» (д), «Галатасараем» (в), «ПСЖ» (в), «Астон Виллой» (д), «Сабахом» (в), «Манчестер Сити» (д), «Спортингом» (в), «Комо» (д).

«Бавария»

Триумф команды Венсана Компани доступен за 7.00. Мюнхенцы завоевали шестую ЛЧ шесть лет назад, после чего дважды останавливались на пороге полуфинала и четырежды — в четвертьфинале.

Летом «Бавария» провернула всего два трансфера — зато каких: клуб пополнили лучший бомбардир сборной Марокко на ЧМ-2026 Исмаэль Сайбари и универсал из «Айнтрахта» и сборной Германии Натаниэль Браун. Ушли только запасные вратари Александр Нюбель и Даниэль Перец, ветераны Леон Горецка и Рафаэл Геррейру, а также не прижившийся на «Альянц Арене» Жоау Пальинья.

Расписание мюнхенцев на общем этапе выглядит следующим образом: «Буде-Глимт» (д), «Викинг» (в), «Арсенал» (д), «Атлетико» (в), «Лилль» (в), «Славия» (д), «Манчестер Юнайтед» (в), «Бетис» (д).

«Реал»

Мадридцы замыкают пятерку главных фаворитов с коэффициентом 7.50. В первый заход на «Сантьяго Бернабеу» ЛЧ ускользнула от Жозе Моуринью — теперь португалец вернулся, чтобы вернуть команде менталитет победителей.

Особенный получил серьезное усиление в лице Ибраима Конате, Бернарду Силвы, Марка Кукурельи, Дензела Думфриса, Яна Диоманде и Карлоса Эспи. С такими трансферами уходы Дани Карвахаля, Давида Алабы, Дани Себальоса, Франа Гарсии и Гонсало Гарсии совсем не ощущаются как потери.

На общем этапе «Реал» ждут матчи с «Интером» (д), «Ромой» (в), «Лейпцигом» (д), АЕК (в), ПСВ (д), «Арсеналом» (в), ЛАСК (д) и «Шахтером» (в).

На кого еще обратить внимание

В топ-10 претендентов на трофей специалисты также включили три английских клуба и по одной команде из Италии и Испании.

«Манчестер Сити» — за 10.00;

Хосеп Гвардиола шел к триумфу в ЛЧ с «горожанами» семь лет — получится ли у Энцо Марески превзойти учителя и принести трофей уже в дебютный сезон?

«Ливерпуль — за 13.00;

Андони Ираола дебютирует в еврокубках как тренер, задача-максимум — пополнить трофейную комнату красных седьмым Кубком чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» — за 20.00;

В последний раз «красные дьяволы» выигрывали ЛЧ, когда Майкл Кэррик был игроком — теперь англичанин может совершить чудо уже как тренер.

«Интер» — за 30.00;

После провала в минувшей лигочемпионской кампании от миланцев не ждут чудес. Но летом нерадзурри провели перестройку состава и готовы удивлять.

«Атлетико» — за 35.00.

Новый шанс Диего Симеоне завоевать долгожданную ЛЧ для «матрасников» в домашнем финале: в 2019 году не вышло — получится ли теперь?

У кого меньше всех шансов

Пятерка аутсайдеров турнира, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:

«Викинг» — за 300.00; «Славия» — за 350.00; «Слован» — за 500.00; ЛАСК — за 750.00; «Сабах» — за 1000.