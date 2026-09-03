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«Манчестер Сити» повторил мировой трансферный рекорд 0 82

Спорт
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фернандес

"Манчестер Сити" достиг договоренности с "Челси" о переходе полузащитника Энцо Фернандеса за 125 млн фунтов. Эта сумма позволит повторить мировой трансферный рекорд. Переговоры между клубами завершились после 24 часов интенсивных консультаций.

25-летний аргентинец в ближайшее время должен пройти медицинское обследование и подписать с "Манчестер Сити" долгосрочный контракт. Фернандес выступает за "Челси" с 2023 года, когда лондонский клуб приобрел его у "Бенфики" за 107 млн фунтов. Тогда сделка стала самой дорогой в истории мирового футбола.

Теперь трансфер Фернандеса сравняется с переходом Александера Исаака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль", за которого прошлым летом также заплатили 125 млн фунтов.

Переход также означает воссоединение Фернандеса с Энцо Мареской. Аргентинец работал под руководством итальянского специалиста во время его пребывания во главе "Челси". Мареска заинтересован в новом сотрудничестве с футболистом после ухода нескольких полузащитников из "Манчестер Сити".

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#футбол #спорт #переговоры
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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