"Манчестер Сити" достиг договоренности с "Челси" о переходе полузащитника Энцо Фернандеса за 125 млн фунтов. Эта сумма позволит повторить мировой трансферный рекорд. Переговоры между клубами завершились после 24 часов интенсивных консультаций.

25-летний аргентинец в ближайшее время должен пройти медицинское обследование и подписать с "Манчестер Сити" долгосрочный контракт. Фернандес выступает за "Челси" с 2023 года, когда лондонский клуб приобрел его у "Бенфики" за 107 млн фунтов. Тогда сделка стала самой дорогой в истории мирового футбола.

Теперь трансфер Фернандеса сравняется с переходом Александера Исаака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль", за которого прошлым летом также заплатили 125 млн фунтов.

Переход также означает воссоединение Фернандеса с Энцо Мареской. Аргентинец работал под руководством итальянского специалиста во время его пребывания во главе "Челси". Мареска заинтересован в новом сотрудничестве с футболистом после ухода нескольких полузащитников из "Манчестер Сити".