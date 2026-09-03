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Остапенко не смогла пройти первый круг US Open в одиночном разряде 0 80

Спорт
Дата публикации: 03.09.2026
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Алена Остапенко
ФОТО: Instagram

Сильнейшая латвийская теннисистка Алёна Остапенко продолжит Открытый чемпионат США — последний в сезоне турнир «Большого шлема» — только в женском парном разряде. В одиночном же разряде она в первом круге уступила Татьяне Марии из Германии. Из-за дождя матч растянулся на два дня.

Остапенко проиграла Татьяне Марии в трех сетах — со счетом 6-4, 1-6, 2-6. Первые два сета теннисистки сыграли во вторник, а решающий третий из-за дождя пришлось перенести на среду.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Остапенко занимает 32-е место, и на Открытом чемпионате США была посеяна под 30-м номером. Мария в рейтинге WTA 83-я позиции и не входит в число посеянных игроков. В прошлом году Остапенко в Нью-Йорке играла во втором круге, поэтому потеряет рейтинговые очки и может опуститься в рейтинге еще на несколько позиций.

Ранее первый круг не смогла преодолеть и вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая, которая попала в основную сетку как «счастливый проигравший» после поражения в финальном раунде квалификации.

Остапенко еще выступит в женском парном разряде, где она в дуэте с тайванькой Се Шувэй посеяна под четвертым номером и в первом круге встретится с хорватками Дарией Юрак-Шрайбер и Антонией Ружич.

Открытый чемпионат США с призовым фондом в 108 миллионов долларов продлится до 13 сентября, когда состоится финал в мужском одиночном разряде.

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#теннис #Латвия #спорт #US open #Германия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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